«Βήξτε παρακαλώ»- και το κινητό θα σού λέει αν είσαι θετικός στον κορωνοϊό

Μια νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, που συλλέγει ηχογραφήσεις ανθρώπων με βήχα αλλά και ηχογραφήσεις από την αναπνοή τους, στοχεύει να βοηθήσει τους ερευνητές στην ανίχνευση ατόμων που έχουν μολυνθεί από κορωνοϊό.

Αυτή τη στιγμή, οποιοσδήποτε μπορεί να επισκεφθεί στην ιστοσελίδα του COVID-19 Sounds του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ για να υποβάλει τις εγγραφές τους αναπνέοντας, βήχοντας ή απλά μιλώντας.

Τα δεδομένα ήχου, που θα αποθηκεύονται σε πανεπιστημιακούς servers, θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης που θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την αυτόματη ανίχνευση της ασθένειας.

Οι προγραμματιστές της εφαρμογής, οι οποίοι ελπίζουν να συλλέξουν ηχογραφήσεις από όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, πιστεύουν ότι μπορεί να τους βοηθήσει να ανιχνεύσουν τον κορωνοϊό από το βήχα ενός ανθρώπου ή ακόμα και τη φωνή του.

«Υπάρχουν ακόμα πολλά που δεν γνωρίζουμε γι 'αυτόν τον ιό και την ασθένεια που προκαλεί και σε μια κατάσταση πανδημίας όπως αυτήν που βρισκόμαστε σήμερα, όσο πιο αξιόπιστες πληροφορίες μπορούμε να συλλέξουμε, τόσο το καλύτερο» λέει η καθηγήτρια Σεσίλια Μάσκολο η οποία προσθέτει πως ακόμα και οι καταγραφές ανθρώπων χωρίς διάγνωση κορωνοϊού μπορούν να λειτουργήσουν ως ομάδα ελέγχου στο σύνολο δεδομένων.

Μόλις κανείς βρεθεί στην ιστοσελίδα COVID-19 Sounds, πρέπει απλώς να επιλέξει την ηλικία του, το βιολογικό σεξουαλικό του προσδιορισμό, την κατάσταση της υγείας τους και εάν είναι καπνιστής ή όχι.

Στη συνέχεια, πρέπει να επιλέξει από μια λίστα συμπτωμάτων, πολλά από τα οποία σχετίζονται με το COVID-19, συμπεριλαμβανομένου του πυρετού, του ξηρού βήχα, της δυσκολίας στην αναπνοή και της απώλειας γεύσης ή οσμής.

Επίσης, ζητείται ακόμα από τους συμμετέχοντες η κατά προσέγγιση τοποθεσία τους, αν έχουν διαγνωσθεί θετικά για τον κορωνοϊό τις τελευταίες 14 ημέρες και εάν βρίσκονται ή όχι στο νοσοκομείο.

Οι εθελοντές καταγράφουν έπειτα την αναπνοή τους εισπνέοντας και εκπνέοντας πέντε φορές, βήχοντας τρεις φορές και λέγοντας τις λέξεις «Ελπίζω ότι τα δεδομένα μου να μπορέσουν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού» («I hope my data can help to manage the virus pandemic») τρεις φορές.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Cambridge δήλωσαν ότι μόλις ολοκληρώσουν την αρχική ανάλυση των δεδομένων, θα δώσουν το σύνολο δεδομένων και σε άλλους ερευνητές.

Το COVID-19 Sounds είναι προς το παρόν διαθέσιμο μόνο στα προγράμματα περιήγησης Chrome και Firefox και όχι σε προγράμματα περιήγησης iOS και θα κυκλοφορήσει σύντομα ως εφαρμογή για Android και iOS.

