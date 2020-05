Generation Next: Μαθήτριες γυμνασίου έφτιαξαν γάντι που μεταφράζει το αλφάβητο της νοηματικής γλώσσας και ετοιμάζονται για την Silicon Valley

Όταν η Αλεξία, η Ινώ και η Ζωή αποφάσισαν να λάβουν μέρος στον πανελλήνιο διαγωνισμό "Generation Next", του Ιδρύματος Vodafone δεν περίμεναν να κερδίσουν.

Άλλωστε δεν το έκαναν για να διακριθούν και ούτε ήξεραν, ούτε τους ενδιέφερε το τεράστιο έπαθλο που τελικά κέρδισαν - ένα ταξίδι στην Silicon Valley των ΗΠΑ. Το μόνο που ήθελαν ήταν να βοηθήσουν την Άννα, ένα κωφό κορίτσι που είχαν γνωρίσει το περασμένο καλοκαίρι σε μια παρέα φίλων. Εκείνο το απόγευμα δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν όπως θα ήθελαν, καθώς η Άννα μιλούσε μόνο με τη νοηματική γλώσσα που τα κορίτσια δεν γνώριζαν για να την καταλάβουν και να της απαντήσουν.

Τον Σεπτέμβριο, οι τρεις μαθήτριες της Β' Γυμνασίου από τα Χανιά, η Αλεξία Μπιτσαξή, η Ιωάννα «Ινώ» Μαργαριτάκη και η Ζωή Μαρινάκη συναντήθηκαν ξανά, αυτή τη φορά στην τάξη του καθηγητή τους, Τίτου Σμυρνάκη, που εδώ και τρία χρόνια, στο πλαίσιο του προγράμματος Generation Next, οργανώνει εργαστήρια STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) στα σχολεία που διδάσκει, για μαθητές που θέλουν να περάσουν από τη θεωρία των μαθηματικών και της μηχανικής στην πράξη, δημιουργώντας καινοτόμες λύσεις σε καθημερινά και όχι μόνο προβλήματα.

Οι τρεις φίλες αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα γάντι μετάφρασης του αλφαβήτου της νοηματικής γλώσσας, για να μιλήσουν με ένα κωφό κορίτσι που είχαν γνωρίσει το περασμένο καλοκαίρι

Πάνω στο γάντι έχουν προσαρμοστεί ειδικοί σένσορες κίνησης, σε κάθε δάκτυλο του χεριού

Τα τρία κορίτσια έγιναν μία ομάδα και αποφάσισαν να δηλώσουν συμμετοχή στον πανελλήνιο διαγωνισμό Generation Next. «Αρχίσαμε τα μαθήματα STEM και ο δάσκαλος μας ζήτησε να βρούμε κάποιο πρόβλημα που θα θέλαμε να λύσουμε. Θυμηθήκαμε αυτό το κορίτσι και σκεφτήκαμε να αναπτύξουμε το γάντι», λέει η Αλεξία περιγράφοντας την εφεύρεση των κοριτσιών, που θα είχα, λίγο αργότερα, την ευκαιρία να δω από κοντά στην πράξη.

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο γάντι, πάνω στο οποίο έχουν προσαρμοστεί ειδικοί σένσορες κίνησης σε κάθε δάκτυλο του χεριού. Με τη βοήθεια της εφαρμογής Arduino IDE, οι μετρήσεις των αισθητήρων αναλύονται από υπολογιστή και μεταφράζονται αστραπιαία σε γράμματα. Από εκεί οι λέξεις κυλούν αυτόματα στην οθόνη. Στο μέλλον, με ένα παρόμοιο γάντι, οποιοσδήποτε κωφός θα μπορεί να επικοινωνήσει με άνεση με όσους δεν γνωρίζουν τη νοηματική, «γράφοντας» τις σκέψεις του στην οθόνη του συνομιλητή του.

Από το «μηδέν», στον προγραμματισμό έξυπνων γαντιών

Όπως λέει η Ιωάννα, χωρίς την ευκαιρία του STEM και τη σημαντική αφορμή του διαγωνισμού Generation Next του Ιδρύματος Vodafone, δεν θα έμπαιναν ποτέ σε διαδικασία να εντρυφήσουν στον προγραμματισμό. «Δεν ξέραμε καν τι είναι αυτό πριν λάβουμε μέρος». «Δεν γνωρίζαμε πως να το κάνουμε», προσθέτει η Αλεξία.

Μέσα σε δέκα εβδομάδες τα κορίτσια έφτασαν από σχεδόν μηδενική γνώση και επαφή, στο σημείο να σχεδιάζουν και να βελτιστοποιούν το πρόγραμμα, με τη βοήθεια του κ. Σμυρνάκη και του φυσικού του σχολείου τους κ. Γαλανάκη. Καθώς ο χρόνος τις πίεζε, οι τρεις φίλες έκαναν «αγώνα δρόμου» για να τελειώσουν εμπρόθεσμα το πρότζεκτ τους, στο οποίο συνάντησαν πολλές δυσκολίες. «Δεν είναι τόσο εύκολο όσο μπορεί να φαίνεται. Δυσκολευτήκαμε σε πολλά σημεία», μου λένε.

Προσδένοντας τους αισθητήρες πάνω σε ένα μάλλινο γάντι που έφερε η Ινώ από το σπίτι της, δοκίμαζαν και πειραματίζονταν ξανά και ξανά (και ξανά) μέχρι που το γάντι... ξεχείλωσε! Κάποιες χειρονομίες ήταν πιο δύσκολο να προσδιοριστούν αλγοριθμικά και αν το δοκίμαζε κάποιος με μεγαλύτερο ή μικρότερο χέρι, η μετάφραση ήταν σχεδόν αδύνατη καθώς οι κινήσεις και οι αποστάσεις ήταν ελαφρώς διαφορετικές. Έπρεπε να βρουν λύσεις για όλα αυτά. «Βρισκόμασταν και εκτός σχολείου. Τα Σαββατοκύριακα συναντιόμασταν στα σπίτια μας».

Η Ζωή λέει πως μετά τον διαγωνισμό του Ιδρύματος Vodafone έχουν αλλάξει τα σχέδιά της για το μέλλον. Τώρα θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον προγραμματισμό και να αναλαμβάνει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Θυμάται την ικανοποίηση της Άννας όταν έμαθε για το πρότζεκτ των κοριτσιών. «Κατάλαβε ότι θα μπορεί να επικοινωνεί πιο εύκολα με τους άλλους». Όταν τελειοποιήσουν και τις τελευταίες λεπτομέρειες, οι τρεις μαθήτριες σκοπεύουν να χαρίσουν ένα τέτοιο, καινούργιο γάντι στην Άννα, της οποίας και η αδελφή αλλά και οι γονείς είναι επίσης κωφοί. «Είναι πολύ όμορφο να νιώθεις ότι μπορείς να βοηθήσεις τους άλλους και να κάνεις τον κόσμο καλύτερο», λέει η Αλεξία.

Ο εκπαιδευτικός και μέντορας των κοριτσιών, Τίτος Σμυρνάκης

Τα νοήματα μεταφράζονται σε γράμματα και από εκεί σε λέξεις, σε μία οθόνη

«Και να μην είχαμε κερδίσει το πρώτο βραβείο, μόνο και μόνο το πρόγραμμα και η συνεργασία που είχαν τα παιδιά μεταξύ τους, αυτά που κάναμε συνολικά ήταν υπεραρκετά - κερδίσαμε πάρα πολλά πράγματα έτσι κι αλλιώς», λέει ο κ. Σμυρνάκης, αναγνωρίζοντας πως η επαρχία υστερεί, αλλά με την πλατφόρμα του Ιδρύματος Vodafone έχουν αλλάξει πλέον τα δεδομένα, αφού όλη η γνώση και η πληροφορία είναι διαθέσιμη σε όλους τους μαθητές της Ελλάδας. «Από τον Σεπτέμβριο που πήγα πρώτη φορά στο 6ο γυμνάσιο Χανίων, άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα. Το βλέπουν και οι συνάδελφοί και ο διευθυντής του σχολείου», λέει ο κ. Σμυρνάκης. Πέρυσι, η ομάδα του είχε βγει δεύτερη ενώ συνολικά έχει επιβλέψει 23 διαφορετικά projects μαθητών στα μαθήματα STEM, του προγράμματος Generation Next.

Ταξίδι στην Silicon Valley

Η Ιωάννα περιμένει τώρα με ανυπομονησία το ταξίδι στην Silicon Valley την «κοιλάδα του πυριτίου», στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, όπου εδράζονται οι κολοσσοί της υψηλής τεχνολογίας. «Δεν βλέπω την ώρα», λέει χαρακτηριστικά ενώ τα κορίτσια σχεδιάζουν ήδη τα επόμενα βήματά τους. Πρώτα θα τελειοποιήσουν το "Sign Language Glove" ενώ ήδη έχουν στο μυαλό τους και άλλες ιδέες. «Στο μέλλον μπορεί να κάνουμε κάτι όλες μαζί», λέει η Αλεξία που παραδέχεται ότι ήρθαν στιγμές σε αυτή την πορεία, που θεώρησε αδύνατη την επιτυχία. Έλεγε «δεν πρόκειται να μας βγει, νομίζαμε ότι δεν θα προλάβουμε, αν τα παρατούσαμε τότε, δεν θα ήμασταν τώρα εδώ».

Όπου το «εδώ» είναι στα κεντρικά γραφεία της Vodafone στο Χαλάνδρι, με το βλέμμα στο μέλλον. Tην ημέρα που τις συνάντησα θα μιλούσαν και με τον Global CEO της εταιρείας, Nick Read εξηγώντας τις βασικές παραμέτρους της κατασκευής τους.

Η επιτυχία τους έχει εμπνεύσει τώρα πολλούς συμμαθητές τους. «Είναι πολύ χαρούμενοι για εμάς. Στην αρχή δεν το πίστευαν. Ζήλευαν και λίγο - κάποιοι πολύ», λέει η Αλεξία και αφήνει να της ξεφύγει ένα χαμόγελο. «Στη συνέχεια μπήκαν πάρα πολλά παιδιά στην πλατφόρμα, είδαν ότι τα καταφέραμε και ότι όλοι μπορούσαν να το κάνουν. Kαλά όχι και όλοι, καταλάβατε τι εννοώ», προσθέτει και ξαναχαμογελά.

Η Άννα ήταν η πρώτη που δοκίμασε το γάντι όταν ολοκληρώθηκε το πρότζεκτ. «Μας έγραψε στην οθόνη και φάνηκε στο πρόσωπό της ότι ήταν πολύ χαρούμενη και συγκινήθηκε πολύ». Τι έμαθαν από αυτή την ιστορία, πέρα από πολύ προγραμματισμό; «Να προσπαθούμε, να συνεχίζουμε και να μην τα παρατάμε στην πρώτη δυσκολία. Γιατί ήρθαμε αντιμέτωπες με πολλές δυσκολίες».

Στο μέλλον, με ένα παρόμοιο γάντι, οποιοσδήποτε κωφός θα μπορεί να επικοινωνήσει με άνεση με όσους δεν γνωρίζουν την νοηματική

Όλη η ομάδα επί το έργον

Το πρόγραμμα Generation Next έτρεχε για τρία χρόνια με εργαστήρια δέκα εβδομάδων σε απομακρυσμένες περιοχές, ως STEMpowering Youth. Τον περασμένο Αύγουστο, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε μια online πλατφόρμα με όλο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, προσβάσιμη από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η συμμετοχή ήταν καταιγιστική. Πλέον μέσω του προγράμματος, περισσότεροι από 78.500 μαθητές έχουν γνωρίσει τις νέες τεχνολογίες, 93 σχολεία και εκπαιδευτικοί οργανισμοί πήραν μέρος, από 82 διαφορετικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα και 289 καινοτόμες ιδέες γεννήθηκαν. Η Αλεξία, η Ινώ και η Ζωή είχαν μία από αυτές. Την καλύτερη. Στην αρχή νόμιζαν ότι ήταν αδύνατο να τα καταφέρουν, αλλά τώρα είναι «εδώ».

Όλες μαζί, για την Άννα και όλους τους υπόλοιπους που θα ωφεληθούν από την ιδέα τους

