Το τηλεσκόπιο Hubble γίνεται 30 ετών και κάνει «δώρο» τη διαστημική φωτογραφία των γενεθλίων σου

Το τηλεσκόπιο Hubble γίνεται 30 ετών και το γιορτάζει κάνοντας ένα δώρο γενεθλίων στους λάτρεις του διαστήματος.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών ζωής του διαστημικού τηλεσκοπίου, η NASA εγκαινίασε μια λειτουργία στην ιστοσελίδα της που επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο να δει ποια φωτογραφία του διαστήματος τράβηξε το Hubble την ημέρα των γενεθλίων μας.

Από το 1990, το Hubble βγάζει φωτογραφίες πλανητών, αστέρων και γαλαξιών, 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. «Κάτι που σημαίνει ότι παρατήρησε κάποιο εντυπωσιακό κοσμικό θαύμα κάθε ημέρα του χρόνου, συμπεριλαμβανομένων και των γενεθλίων σου», αναφέρει η ΝASA στη σχετική ανακοίνωση, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να ανακαλύψουν τι έβλεπε το Hubble την ημέρα των γενεθλίων τους.

Go @NASAHubble. It’s your birthday. ✨



This Friday marks 30 years of stunning imagery and ground breaking discoveries for the one-of-a-kind orbiting telescope. Join us in observing #Hubble30 by sharing your favorite galactic image! https://t.co/8FEJMd1g2C pic.twitter.com/Y6Y5r0sRrT