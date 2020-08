Οι εταιρείες που δουλεύουν με τηλεργασία ως το 2021- Και εκείνες που την καθιερώνουν για πάντα

Καθώς η πανδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εταιρείες συμβιβάζονται σε ένα νέο περιβάλλον εργασίας, την τηλεργασία, ενώ αρκετές από αυτές επανεξετάζουν τα σχέδια επιστροφής στο γραφείο.

Ορισμένοι υπάλληλοι δεν θα επιστρέψουν στα γραφεία τους μέχρι τουλάχιστον το 2021, ενώ άλλοι ενδέχεται να μην επιστρέψουν ποτέ ξανά.

Ήδη από τα μέσα Μαρτίου το Twitter ανακοίνωσε ότι ορισμένοι από τους υπαλλήλους του μπορούσαν να εργαστούν μόνιμα από το σπίτι.

Την περασμένη εβδομάδα, ανάλογη κίνηση έκανε και η Google, λέγοντας πως οι υπάλληλοί της θα εργάζονται από το σπίτι έως το 2021.

«Ελπίζω ότι αυτό θα προσφέρει την ευελιξία που χρειάζεστε για να ισορροπήσετε την εργασία με τη φροντίδα του εαυτού σας και των αγαπημένων σας προσώπων τους επόμενους 12 μήνες», έγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Google, Sundar Pichai, σε ένα σημείωμα προς τους υπαλλήλους, αντίγραφο του οποίου επικαλείται το CNN Business.

Επισημαίνεται δε, ότι αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μία ιδιαίτερη εποχή, όπου τα ζητήματα φροντίδας παιδιών, εκπαίδευσης και ασφάλειας συνεχίζουν να αυξάνονται.

Με το κλείσιμο των σχολείων και των μονάδων φύλαξη παιδιών, οι γυναίκες είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία, σύμφωνα με το ΔΝΤ, και ορισμένες εταιρείες, σε μία προσπάθεια αναγνώρισης της δύσκολης αυτής κατάστασης επιχειρούν να αλλάξουν το εργασιακό περιβάλλον.

Αυτό που είναι σίγουρο βέβαια, είναι ότι το γραφείο δεν θα μοιάζει το ίδιο για όσους από τους υπαλλήλους, επιστρέψουν το 2021.

Προς το παρόν, ωστόσο, οι εταιρείες που ανακοίνωσαν ότι οι υπάλληλοι δεν θα επιστρέψουν στο γραφείο μέχρι τουλάχιστον το 2021 είναι οι:

- Google

- Universal Music Group

- Warner Music Group

- Sony Music

- Amazon corporate

- Viacom

- Scotiabank

- RBS (Royal Bank of Scotland)

- Group Nine Media

- Indeed.

Οι εταιρείες που έχουν ήδη ενημερώσει τους υπαλλήλους τους ότι καθιερώνει την τηλεργασία και δεν χρειάζεται ποτέ ξανά να επιστρέψουν στο γραφείο είναι οι εξής:

- Facebook

- Twitter

- Square

- Slack

- Shopify

- Zillow