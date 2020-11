Τα video game μπορεί να ωφελούν την πνευματική υγεία, σύμφωνα με μελέτη της Οξφόρδης

Τα video game μπορεί τελικά να είναι καλά για την πνευματική υγεία των παικτών, σύμφωνα με μελέτη του πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι τα video games δεν είναι απαραίτητα βλαπτικά για την υγεία», δήλωσε ο Άντριου Πρζιμπίλσκι, επικεφαλής της έρευνας.

Η EA και η Nintendo έδωσαν στους ερευνητές του Ινστιτούτου Διαδικτύου της Οξφόρδης στοιχεία για τον χρόνο που διαθέτουν οι άνθρωποι παίζοντας δύο video games τους: τα Plants vs Zombies: Battle for Neighborville και Animal Crossing: New Horizons.

pixabay

Στη συνέχεια ζητήθηκε από 3.274 παίκτες, που περνούσαν 4-5 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο παίζοντας, να απαντήσουν ένα ερωτηματολόγιο για τις εμπειρίες τους και τα συναισθήματα ευημερίας, σε μια περίοδο δύο εβδομάδων, που συνδυάστηκε με τα στοιχεία για το πόση ώρα έπαιζαν.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που έπαιζαν τα παιχνίδια για αρκετές ώρες κάθε εβδομάδα είχαν μια θετική αίσθηση ευημερίας. Επίσης, διαπιστώθηκε πολύ μεγαλύτερη σύνδεση ανάμεσα σε ανθρώπους που ανέφεραν ευημερία και εκείνους που ένιωθαν κοινωνικά συνδεδεμένοι με τους ανθρώπους που έπαιζαν online.

Η έρευνα έδειξε πως το gaming «σίγουρα δεν είναι κακό για εσάς», δήλωσε ο Πρζιμπίλσκι. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η πρώτη μελέτη που έγινε με χρήση στοιχείων για τον χρόνο παιχνιδιού και όχι με βάση τον χρόνο που αναφέρουν οι παίκτες ότι διαθέτουν σε αυτή την ασχολία, όπως σε προηγούμενες έρευνες.

Η έρευνα μελέτησε μόνο δύο παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και άλλοι τρόποι παιχνιδιού θα μπορούσαν να είναι λιγότερο ευεργετικοί. Παρομοίως, η στάση που υιοθετεί κάποιος για το gaming μπορεί να επηρεάσει τον πνευματικό αντίκτυπό του. Η μελέτη αντιπαραβάλλει την ενδογενή απόλαυση- το να παίζεις ένα παιχνίδι επειδή είναι διασκεδαστικό- με τις εξωγενείς πιο ανησυχητικές συμπεριφορές, όπως το να νιώθεις ότι δέχεσαι bullying παίζοντας, είτε από έναν άλλο παίκτη είτε από το ίδιο το παιχνίδι.

Οι ερευνητές ελπίζουν πως η μελέτη τους θα εισάγει ένα υψηλότερο στάνταρντ για αποδείξεις στις συζητήσεις σχετικά με τον εθισμό στα video game. «Έχεις πραγματικά σεβαστούς, σημαντικούς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το NHS (βρετανικό εθνικό σύστημα υγείας), που δίνουν προσοχή και πόρους σε κάτι για το οποίο κυριολεκτικά δεν υπάρχουν σωστά στοιχεία. Και είναι σοκαριστικό για εμένα. Δεν έχει καμία λογικη να λένε "αυτό το πράγμα που κάνει το 95% των εφήβων είναι εθιστικό και δεν έχουμε στοιχεία"», τόνισε Πρζιμπίλσκι.

Με πληροφορίες από Times, Guardian