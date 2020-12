Ρομπότ καλωσορίζουν το 2021 χορεύοντας - Βίντεο

Η γνωστή αμερικάνικη εταιρεία ρομποτικής, Boston Dynamics, έστειλε το δικό της αισιόδοξο μήνυμα για τη νέα χρονιά με ένα βίντεο με ρομπότ που χορεύουν.

Η χορογραφία, που δημιουργήθηκε για το τραγούδι «Do You Love Me« του συγκροτήματος, The Contours, εκτελείται άψογα από το ρομπότ Atlas, αλλά και από άλλα ρομπότ της Boston Dynamics. Ο Atlas «συνεργάζεται» με το Spot the Mechanical Dog και το Handle.

«Όλα τα ρομπότ μας συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουμε την έναρξη της νέας χρονιάς που ελπίζουμε ότι θα είναι μια πιο ευτυχισμένη», έγραψε η Boston Dynamics σε ανακοίνωσή της, «Καλή χρονιά από όλους εμάς στο Boston Dynamics.»

Έτσι, όλα τα ρομπότ της οικογένειας Boston Dynamics εκτός από κινήσεις που προσιδιάζουν στις ανθρώπινες, πλέον στη λίστα με τα ταλέντα τους έχουν και τον χορό.