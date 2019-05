Δολοφονήθηκε transgender ένα μήνα μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της στο Ντάλας

Μια transgender γυναίκα, δολοφονήθηκε στο Ντάλας των ΗΠΑ έναν μήνα μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της σε πάρκινγκ.

Η σορός της Muhlaysia Booker εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής. H αστυνομία, που ερευνά τη δολοφονία της 23χρονης, δήλωσε ότι δεν είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για έγκλημα μίσους ή αν το κίνητρο των δραστών ήταν η εκδίκηση. Η γυναίκα έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο.

Τον Απρίλιο, η Muhlaysia Booker είχε δεχθεί επίθεση μετά από ένα τροχαίο ατύχημα. Το συμβάν μαγνητοσκοπήθηκε και μεταδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αστυνομία του Ντάλας αρνήθηκε να σχολιάσει αν η γυναίκα είχε δεχθεί απειλές για τη ζωή της πριν τη δολοφονία της. Παράλληλα, οι Αρχές πρόσθεσαν πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τη δολοφονία της με τον Edward Thomas, έναν 29χρονο που κατηγορείται για την επίθεση εναντίον της τον περασμένο μήνα.

Για το τροχαίο, η Muhlaysia Booker είχε ισχυριστεί πως τράκαρε ένα άλλο αυτοκίνητο κατά το παρκάρισμα. Ο οδηγός του βγήκε από το αυτοκίνητο, τη σημάδεψε με ένα όπλο και δεν την άφηνε να φύγει αν δεν πλήρωνε για τη ζημιά. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε έναν άνδρα από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο σημείο, τον Edward Thomas, προσφέρθηκαν 200 δολάρια για να χτυπήσει τη Muhlaysia Booker. Στο βίντεο έχει αποτυπωθεί ο Edward Thomas να φοράει γάντια και να χτυπάει συνεχόμενα τη γυναίκα με αποτέλεσμα να της προκαλέσει διάσειση και να της σπάσει τον καρπό.

Ο Thomas κατηγορείται για βίαια επίθεση αλλά αρνείται πως επιτέθηκε φραστικά με τρανσοφοβικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Booker. Ένα δεύτερο άτομο συνελήφθη, καθώς κλώτσησε το θύμα στο πρόσωπο, ωστόσο, εναντίον του, δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Γυναίκες σε κίνδυνο

Σύμφωνα με τα στατιστικά, τα διεμφυλικά άτομα, και ιδιαίτερα οι transgender γυναίκες δέχονται δυσανάλογες επιθέσεις στις ΗΠΑ. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως και σε αυτή της Muhlaysia Booker, οι επιθέσεις είναι μοιραίες. Σύμφωνα με το Human Rights Campaign (HRC), τουλάχιστον 26 διεμφυλικά άτομα δολοφονήθηκαν στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, και πλειοψηφία από αυτά τα άτομα ήταν Αφροαμερικάνες transgender γυναίκες. To Human Rights Campaign (HRC) υποστηρίζει πως η θεσμική τρανσοφοβία σε συνδυασμό με τον τον ρατσισμό κάνει περισσότερο πιθανό για τις έγχρωμες transgender γυναίκες να μην έχουν σπίτι, ασφάλεια και δουλειά και ως αποτέλεσμα να βρίσκονται εκτεθειμένες στους κινδύνους.