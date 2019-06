Τεράστιος αλιγάτορας εισέβαλε στην κουζίνα σπιτιού

Η 77χρονη Mary Wischhusen που ζει στη Φλόριντα ξύπνησε μέσα στη νύχτα και ανακάλυψε πως στην κουζίνα της είχε βρεθεί ένας αλιγάτορας μήκους σχεδόν 4,5 μέτρα.

Όπως αναφέρει το CNN η Wischhusen άκουσε έναν πολύ δυνατό θόρυβο περίπου στις 3:30 τη νύχτα. Σηκώθηκε από το κρεβάτι της και βρήκε τον αλιγάτορα στην κουζίνα της. Το μεγάλο ερπετό είχε σπάσει κάποιο παράθυρο που βρισκόταν σε χαμηλό ύψος και μπήκε στην κουζίνα. «Είδα αυτό το όμορφο πρόσωπο να με κοιτά και να νιώθει σαν να είναι στο φυσικό του περιβάλλον» λέει η Wischhusen. Αμέσως μόλις είδε τον αλιγάτορα πήγε στην κρεβατοκάμαρα της και κάλεσε την Άμεση Δράση.





Κατά την εισβολή του ο αλιγάτορας έσπασε και αρκετά μπουκάλια με κόκκινο κρασί. Σύμφωνα με την αστυνομία ειδοποιήθηκε κάποιος κατάλληλος υπάλληλος και απομάκρυνε το ζώο από το σπίτι, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Ο αλιγάτορας θα μεταφερθεί σε ένα κέντρο περίθαλψης για άγρια ζώα στην περιοχή και στη συνέχεια σε μια ιδιωτική φάρμα με αλιγάτορας.

