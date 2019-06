Ο Πάπας Φραγκίσκος αλλάζει το «Πάτερ Ημών» - Η φράση που θέλει να αντικαταστήσει

Ο Πάπας Φραγκίσκος θέλει να αλλάξει μια συγκεκριμένη φράση στο «Πάτερ Ημών», που σύμφωνα με τον ίδιο υποδηλώνει πως ο Θεός μπορεί να μας οδηγεί στον πειρασμό.

Μετά από επιθυμία του Πάπα Φραγκίσκου, η πιο γνωστή προσευχή του Χριστιανισμού βρίσκεται υπό εξέταση από την Ρωμαιοκαθολική εκκλησία, καθώς μια φράση της αφήνει, σύμφωνα με τον Ποντίφικα, ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Θεός να μας οδηγεί στον πειρασμό, αλλοιώνοντας το μήνυμα που επικοινωνεί.

Ειδικότερα, πρόκειται για την φράση «and lead us not into temptation», που περιλαμβάνεται στο «Lord's Prayer», η οποία στα ελληνικά έχει αποδοθεί ως «καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν». Πρόθεση του Πάπα Φραγκίσκου είναι η παραπάνω φράση να αντικατασταθεί με το «do not let us fall into temptation», ήτοι «μην μας αφήνεις να πέσουμε στον πειρασμό», ώστε να καταστεί απολύτως κατανοητό, πως δεν είναι ο Θεός εκείνος που θα μας οδηγήσει στην αμαρτία, αλλά ο Σατανάς.

«Δεν είναι καλή απόδοση επειδή μιλάει για έναν Θεό που προσκαλεί στον πειρασμό. Εγώ είμαι αυτός που πέφτει στο αμάρτημα. Δεν είναι ο Θεός που με σπρώχνει στον πειρασμό προκειμένου να δει πως έπεσα. Ένας Πατέρας δεν το κάνει αυτό. Ένας Πατέρας σε βοηθάει να σηκωθείς αμέσως. Ο Σατανάς είναι εκείνος που μας οδηγεί στον πειρασμό. Αυτή είναι η δουλειά του», είχε δηλώσει ο Πάπας Φραγκίσκος το 2017.

Βέβαια πολλοί είναι εκείνοι που εξέφρασαν ανησυχία σχετικά με την αλλαγή της συγκεκριμένης φράσης. Η Meredith Warren, λέκτορας στο Sheffield University, που ασχολείται με θρησκευτικές σπουδές, σχολίασε σχετικά: «Η νέα εκδοχή στο "Πάτερ Ημών" προσπαθεί να αποφύγει την υπόνοια πως ο Θεός είναι ικανός για κακό. Με την αλλαγή ο Πάπας όχι μόνο παραβλέπει τα τόσα βιβλικά παραδείγματα όπου ο Θεός μαζί με τον διάβολο εργάζονται για να βάλουν σε πειρασμό τους πιστούς, ακόμη και τον ίδιο του τον Γιο, αλλά ουσιαστικά εναντιώνεται στο απλό κείμενο της ελληνικής έκδοσης της προσευχής».

Το 2017, Γάλλοι επίσκοποι άλλαξαν τα λόγια, κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με την Καθολική Εκκλησία σε Αγγλία και Ουαλία να δηλώνει ωστόσο πως δεν σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα στην αλλαγή. «Το "Πάτερ Ημών" άλλαξε στην ιταλική γλώσσα αλλά προς το παρόν δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα για την αγγλική. Κάθε γλώσσα θα μελετηθεί ξεχωριστά», σημείωσε εκπρόσωπος.

Με πληροφορίες από Guardian