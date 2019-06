Μπαράζ συλλήψεων δημοσιογράφων στη Ρωσία σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας υπέρ του Ιβάν Γκολούνοφ

Σε μπαράζ συλλήψεων δημοσιογράφων που συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της αστυνομίας στη Μόσχα για να διαμαρτυρηθούν για την κράτηση του δημοσιογράφου της ιστοσελίδας Meduza Ιβάν Γκολούνοφ, προχώρησαν οι Αρχές στη Ρωσία.

Ο Ρώσος δημοσιογράφος, Ιβάν Γκολούνοφ, γνωστός για τις έρευνές του για διαφθορά μεταξύ των δημοτικών αρχόντων της Μόσχας, κρατείται από την αστυνομία και κατηγορείται για κατοχή και διάθεση ναρκωτικών, πράγμα που αρνείται, σύμφωνα με τον δικηγόρο του και τον εργοδότη του.

BREAKING NEWS: Police in Moscow have arrested Meduza investigative journalist Ivan Golunov on supposed drug charges. https://t.co/aay4iEQSeD

Ο Ιβάν Γκολούνοφ συνελήφθη την Παρασκευή στο κέντρο της Μόσχας, καθ΄οδόν προς συνάντηση με πηγή, και μια τσάντα με ναρκωτικά βρέθηκε αργότερα στο σακίδιό του, σύμφωνα με την διαδικτυακή πύλη Meduza, στην οποία εργάζεται. Ο δημοσιογράφος δηλώνει ότι η τσάντα δεν του ανήκει.

Άλλη μία τσάντα που περιείχε ναρκωτικά μαζί με μία ζυγαριά βρέθηκαν αργότερα κατά την αστυνομική έρευνα στο διαμέρισμά του, αναφέρει η Meduza.

People across #Russia are staging solo-pickets in support of Ivan Golunov who was detained on drug charges yesterday. Police are not tolerating this. Several people have already been detained, including former dep editor of Meduza. pic.twitter.com/nSEYIS4Pey

Μεταξύ των συλληφθέντων από τις αστυνομικές Αρχές της Μόσχας είναι ο δημοσιογράφος της Novaya Gazeta Ιλιά Αζάρ, o Πάβελ Κανίγκιν,η Βικτόρια Μίκισα και Ίγκορ Σαντρέγιεφ.

Ο Αζάρ σε ανάρτηση του στο twitter έγραψε ότι συνελήφθη και ο δημοσιογράφος Βίκτορ Σεντερόβιτς. Συνελήφθησαν επίσης , όπως μεταδίδουν ρωσικά Μέσα ενημέρωσης, ο πρώην διευθυντής σύνταξης του τηλεοπτικού δικτύου Dozd Αντρέι Μπορζένκο και η δημοσιογράφος Άννα Ναρίνσκαγια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ /TASS/ Reuters