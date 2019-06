Νέα καταγγελία κατά του Τραμπ για σεξουαλική επίθεση - Τον κατηγορεί γνωστή δημοσιογράφος

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει μια νέα καταγγελία για σεξουαλική επίθεση, η οποία αφορά την εποχή που ήταν επιχειρηματίας στο χώρο του real estate.

Την καταγγελία κάνει η γνωστή δημοσιογράφος του περιοδικού Εlle, Τζιν Κάρολ, στο πρωτοσέλιδο άρθρο του περιοδικού Νεw York , το οποίο δημοσιεύει απόσπασμα από το βιβλίο της What Do We Need Men For?,(Για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τους άνδρες;). Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με την συγγραφέα, το περιστατικό συνέβη στα τέλη του 1995 ή στις αρχές του 1996 και ο τότε επιχειρηματίας της επιτέθηκε σεξουαλικά σε δοκιμαστήριο του πολυκαταστήματος Bergdorf Goodman στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με όσα λέει η Κάρολ, ο Τραμπ ( ο οποίος ήταν τότε παντρεμένος με την Μάρλα Μαρπλς) την αναγνώρισε στο πολυκατάστημα ως η «κυρία που δίνει συμβουλές» (H Κάρολ είχε την στήλη «Ρωτήστε την Κάρολο στο Elle) και της είπε ότι βρισκόταν εκεί για να αγοράσει ένα δώρο σε μία «φίλη του».

Υποστηρίζει ότι ο Τραμπ την παρότρυνε να δοκιμάσει ένα «δαντελωτό μαγιό» και όταν έφθασαν στο δοκιμαστήριο, την έσπρωξε στον τοίχο, της κατέβασε το παντελόνι και «έβαλε ένα μέρος του πέους του ή ολόκληρο μέσα μου». Τελικά η συγγραφέας λέει πως κατάφερε να ξεφύγει και να βγει από το δοκιμαστήριο.

Το περιοδικό New York επιβεβαίωσε ότι η Καρολ είχε μιλήσει για το περιστατικό σε δύο φίλες της. Η μία τη συμβούλεψε να πάει στην αστυνομία, ενώ η άλλη να το ξεχάσει, προειδοποιώντας την ότι η νομική ομάδα του Τραμπ θα την «έθαβε».

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο περιοδικό ότι «αυτή είναι μία απολύτως ψευδής και μη ρεαλιστική ιστορία, η οποία έρχεται στην επιφάνεια 25 χρόνια μετά από όταν υποτίθεται ότι συνέβη., απλώς για να δημιουργήσει άσχημες εντυπώσεις για τον Πρόεδρο. Η Κάρολ γίνεται έτσι μία από τις πολλές γυναίκες που έχουν καταγγείλει τον Τραμπ για σεξουαλική παρενόχληση. Μόνο στο άρθρο της στο New York η Κάρολ αναφέρει άλλα 15 ονόματα.