«Κάποιοι πιγκουίνοι είναι γκέι, χώνεψέ το» - Ο ζωολογικός κήπος του Λονδίνου γιορτάζει το Pride

Ο ζωολογικός κήπος του Λονδίνου αποφάσισε να γιορτάσει το Pride Month και το έκανε με τον καλύτερο και πιο πρωτότυπο τρόπο.

Ο συγκεκριμένος ζωολογικός κήπος στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας διαθέτει τρία ομόφυλα ζευγάρια πιγκουίνων και οι υπεύθυνοι για να γιορτάσουν την αγάπη αυτών των ζευγαριών, δανείστηκαν το διάσημο σλόγκαν «Get Over It» από το Stonewall και έκαναν μια παραλλαγή, φτιάχνοντας το «Some Penguins are Gay, Get Over It» (σ.σ. Κάποιοι πιγκουίνοι είναι γκέι, χωνέψέ το ή ξεπέρασε το).





Σε σχετική ανακοίνωση, ο ζωολογικός κήπος εξηγεί σχετικά με την ιδέα: «Οι Ronnie and Reggie έσμιξαν το 2014 και έναν χρόνο αργότερα υιοθέτησαν ένα αυγό που είχε εγκαταλείψει ένα άλλο ζευγάρι. Μαζί μοιράστηκαν τις γονεϊκές υποχρεώσεις του παιδιού τους, Kyton, μέχρι εκείνος να αφήσει την φωλιά. Παραμένουν πιο δεμένοι από ποτέ και πολλές φορές τους βρίσκουμε αγκαλιασμένους στη φωλιά τους. Συγκατοικούν με άλλους 91 πιγκουίνου, ανάμεσά τους τα επίσης ομόφυλα ζευγάρι Nadja και Zimmer, και Dev και Martin».