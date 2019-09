Μπομπ Ρος: Κοσμοσυρροή στη μεγάλη έκθεση με αυθεντικούς πίνακες του ζωγράφου

Απρόσμενη απήχηση έχει η πρώτη μεγάλη έκθεση με αυθεντικούς πίνακες του ζωγράφου Μπομπ Ρος στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, στη Βιρτζίνια.

Η έκθεση στο κέντρο εικαστικών τεχνών "Franklin Park Performing and Visual Arts Center" στο Πούρσελβιλ συγκέντρωσε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, που «έπιασε» απροετοίμαστους ακόμα και τους διοργανωτές, αναγκάζοντάς τους να διαθέσουν επιπλέον εισιτήρια. Με τίτλο "Happy Accidents: An Exhibit of Original Bob Ross Paintings" (Χαρούμενα Ατυχήματα: Μία έκθεση Αυθεντικών Πινάκων του Μπομπ Ρος), η έκθεση άνοιξε τις πύλες της στις 10 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Οκτωβρίου.

«Όταν σχεδιάζαμε την έκθεση, γνωρίζαμε ότι θα ήταν δημοφιλής, επειδή ο Μπομπ Ρος ήταν πρότυπο και η δημοτικότητά του έχει αυξηθεί σε όλες τις ηλικίες», λέει ένας από τους διοργανωτές. «Ωστόσο κανείς μας δεν περίμενε ότι η ανταπόκριση θα ήταν τόσο μεγάλη. Ξεπουλήσαμε τα δωρεάν δελτία εισόδου - περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι θα δουν αυτή την έκθεση και αναρωτιόμαστε αν μπορούμε να δώσουμε και άλλες ευκαιρίες, καθώς υπάρχει ακόμα ζήτηση».

Όσο ζούσε, ο Ρος συνήθιζε να επισκέπτεται συχνά την περιοχή που φιλοξενεί την έκθεση. «Είναι αρκετά ποιητικό ότι η πρώτη του μεγάλη έκθεση γίνεται στο Πούρσελβιλ», δήλωσε η Τζόαν Κοβάλσκι, πρόεδρος της Bob Ross Inc.

Από την θητεία στην Αλάσκα, σε όλες τις τηλεοράσεις

O κατά κόσμον Ρόμπερτ Νόρμαν Ρος, γεννήθηκε το 1942 στην Φλόριντα και σε ηλικία 17 ετώ αποφάσισε να παρατήσει το σχολείο και να ακολουθήσει στρατιωτική καριέρα. Όταν κατετάγη στην πολεμική αεροπορία, πήρε μετάθεση για την Αλάσκα, όπου ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με την ζωγραφική τέχνη που αργότερα τον κέρδισε.

Φημολογείται πως και ο ίδιος έμαθε να ζωγραφίζει από μία τηλεοπτική εκπομπή, του Γερμανού ζωγράφου Μπιλ Αλεξάντερ, όσο υπηρετούσε. Αργότερα παρακολούθησε κάποια μαθήματα και κατέληξε στην προσωπική τεχνική του, ολοκληρώνοντας τα τοπία του σε λίγα λεπτά. Το 1979, έπειτα από 20 χρόνια στον αμερικάνικο στρατό, αποφάσισε να παραιτηθεί και να ασχοληθεί εξ' ολοκλήρου με την ζωγραφική.

Τον Ιανουάριο του 1983 έκανε το ντεμπούτο του στην τηλεόραση και σύντομα αποθεώθηκε από το κοινό του παγκοσμίως. Η εκπομπή του «Η χαρά της ζωγραφικής» προβαλλόταν σε 275 τηλεοπτικούς σταθμούς σε όλο τον κόσμο. Για χρόνια στην Ελλάδα, χιλιάδες μαθητές παρακολουθούσαν τα τοπία του στην ΕΡΤ, κάθε μεσημέρι στις 4μ.μ. «Μπορείς και εσύ να το κάνεις» συνήθιζε να λέει ο Ρος.

Το 1994 διαγνώστηκε με λέμφωμα και μία χρονιά αργότερα πέθανε, έχοντας δημιουργήσει 30,000 πίνακες. Ο ίδιος, λέγεται πως δεν πούλησε κανένα από τα έργα του, τα οποία δώριζε σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ας θυμηθούμε ένα από τα κλασικά, μεταγλωττισμένα επεισόδια των μεσημεριών στην ΕΡΤ3