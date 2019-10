Παραλίγο να μην παντρευτούν λόγω Thomas Cook - Τελικά στο γάμο ήρθε και ο Ροντ Στιούαρτ

Ο γάμος ενός ζευγαριού παραλίγο να καταστραφεί λόγω της πτώχευσης της Thomas Cook, αλλά στο τέλος ο Ροντ Στιούαρτ ήταν εκεί για να κάνει το όνειρό τους πραγματικότητα.

Οι Sharon Cook και Andrew Aitchison εδώ και ένα χρόνο σχεδίαζαν τον γάμο τους στο Λας Βέγκας, στο Caesars Palace, αλλά η πτώχευση του ταξιδιωτικού ομίλου, Thomas Cook μεταξύ άλλων και της αεροπορικής εταιρείας, γέννησε αμφιβολίες για το αν μπορούσε να πραγματοποιηθεί η γαμήλια τελετή.

Ευτυχώς, οι υπεύθυνοι του Caesars Palace πήραν την υπόθεση στα χέρια τους για να διασφαλιστεί ότι όλα θα γίνουν βάσει του σχεδίου. Έκλεισαν άλλη πτήση με τη Delta για το ζευγάρι και τους 14 φίλους και μέλη της οικογένειάς τους.

Και υπήρξε μία ακόμη έκπληξη για το ζευγάρι, στον γάμο τους τραγούδησε ο Ροντ Στιούαρτ, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη για μία σειρά συναυλιών.

«Τη Δευτέρα, χάσαμε τα πάντα για τον γάμο των ονείρων μας στο Λας Βέγκας. Μετά την Τετάρτη μας τηλεφώνησαν από τη Delta και μας είπαν ότι θα μας βοηθήσουν», είπε η Aitchison. «Μας έφεραν πίσω το όνειρο. Ήταν απίστευτο», τόνισε.

Ο Ροντ Στιούαρτ σχολίασε πως δεν μπορεί να φανταστεί καν την απογοήτευσή τους που δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν με την Thomas Cook. «Πρέπει να ήταν φρικτό, αλλά τελικά είστε εδώ με όλους τους φίλους σας», είπε στον γάμο, όπου τραγούδησε για το ζευγάρι το «Have I Told You Lately That I Love You».

«Υπέροχος άνθρωπος, με έκανε να νιώσω ξεχωριστή», είπε η νεόνυμφη Σάρον, με τον σύζυγό της να προσθέτει: «Προσπαθούσα να μπω ανάμεσα, να τραγουδήσω κι εγώ αλλά ο Ροντ κρατούσε τόσο σφιχτά την Σάρον και εκείνη δεν τον άφηνε, οπότε δεν τα κατάφερα. Είναι θρύλος. Είμαστε ακόμη σε κατάσταση σοκ, ήταν καταπληκτικά, απίστευτα, νιώσαμε σαν σελέμπριτις».

Με πληροφορίες από BBC