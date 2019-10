Τα «μυστικά» της βασίλισσας Ελισάβετ: Η ενδυματολόγος της αποκαλύπτει όσα λίγοι ξέρουν

Αθέατες πλευρές και άγνωστα στιγμιότυπα από τη ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ αποκαλύπτονται στο νέο βιβλίο της ενδυματολόγου της «γαλαζοαίματης», Άντζελα Κέλι.

Η Κέλι υπήρξε για χρόνια στην υπηρεσία της «μεγαλειοτάτης», υπεύθυνη για την ένδυση της βασίλισσας ενώ, σύμφωνα με το BBC, υπήρξε και προσωπική φίλη της. Σε μία κίνηση που δεν συνηθίζεται από το παλάτι του Μπάκινχαμ, η Ελισάβετ έδωσε την συγκατάθεσή της για το βιβλίο The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe («Η άλλη πλευρά του νομίσματος: Η βασίλισσα, η ενδυματολόγος και η γκαρνταρόμπα».

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά «η βασίλισσα έδωσε προσωπικά τις ευλογίες της στην Άντζελα να μοιραστεί τον ασύγκριτο δέσιμό τους με τον κόσμο». Το περιοδικό Hello δημοσίευσε ενδιαφέροντα αποσπάσματα από το βιβλίο.

1) Η βασίλισσα έχει βοηθό που φορά τα παπούτσια της

Στο βιβλίο της, η Κέλι επιβεβαιώνει τις αναφορές που ήθελαν την Ελισάβετ να προσλαμβάνει κάποιον βοηθό για να φορά τα καινούργια παπούτσια της. «Η βασίλισσα έχει πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή της, και δεν προλαβαίνει να φορά τα παπούτσια της (σ.σ για να τα «πατήσει»).

2)Για την σκηνή με τον Τζέιμς Μποντ στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Το 2012, μία ηθοποιός που υποδύθηκε τη βασίλισσα Ελισάβετ, έκανε πτώση στο Ολυμπιακό Στάδιο στο πλαίσιο της τελετής των Ολυμπιακών Αγώνων. Όμως υπήρχαν και άλλα πλάνα και όπως αποκαλύπτει η Κέλι, η βασίλισσα το σκέφτηκε μόλις 5 λεπτά πριν δεχτεί την πρόταση: «Διασκέδασε πολύ με την ιδέα και συμφώνησε αμέσως. Την ρώτησα αν ήθελε κάποια ατάκα. Χωρίς δισταγμό η μεγαλειότητα της μου απάντησε: "Φυσικά πρέπει να πω κάτι. Άλλωστε έρχεται για να με σώσει". Την ρώτησα αν ήθελε να πει «καλησπέρα, Τζέιμς» ή «Καλησπέρα, κ. Μποντ» και προτίμησε το τελευταίο. Μετέφερα τα καλά νέα στον Ντάνι Μπόιλ και σχεδόν έπεσε από την καρέκλα του όταν του είπα ότι ο μόνος όρος της βασίλισσας ήταν να έχει ρόλο με λόγια».

3)Η εμφάνιση της βασίλισσας στο Royal Ascot και τα στοιχήματα για το καπέλο της

Η ετήσια εμφάνιση της βασίλισσας στο Royal Ascot δεν έχει να κάνει μόνο με τα άλογα και πολλοί βάζουν στοιχήματα ακόμα και για το χρώμα του καπέλου με το οποίο θα εμφανιστεί η βασίλισσα. Όταν πληροφορήθηκε για ένα τέτοιο στοίχημα, η Κέλι συμφώνησε με έναν ιδιοκτήτη πρακτορείου στοιχημάτων και παρουσίασε ακόμα και καπέλα με άλλο χρώμα για αντιπερισπασμό, ώστε να μην μαθευτεί νωρίτερα η τελική επιλογή.

«Είχα μία συνάντηση με τον ιδιοκτήτη του Paddy Power και συμφωνήσαμε να κλείσουν τα στοιχήματα μια ορισμένη ώρα, ώστε να μην υπάρξει απάτη.

4)Η αγκαλιά στην Μισέλ Ομπάμα

Το 2009, τα ρεπορτάζ ήθελαν την βασίλισσα Ελισάβετ να εγκαταλείπει το βασιλικό πρωτόκολλο, όταν ανταποκρίθηκε στην αγκαλιά της τότε πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα. «Στην πραγματικότητα ήταν ένα φυσικό ένστικτο για την βασίλισσα να δείξει τρυφερότητα και σεβασμό σε μία άλλη σπουδαία γυναίκα και δεν υπάρχει πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθήσει», γράφει η Κέλι. Η Μισέλ Ομπάμα γράφει στα δικά της απομνημονεύματα ότι η αγκαλιά προέκυψε όταν οι δυο τους συμφώνησαν πως μια ολόκληρη μέρα με τακούνια είχε προκαλέσει και στις δύο πόνο στα πόδια»: «Ήμασταν δύο κουρασμένες κυρίες, "καταπιεσμένες" από τα παπούτσια μας"».