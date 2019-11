Ο Τραμπ είδε το ‘Joker’ σε ειδική προβολή στον Λευκό Οίκο και του άρεσε

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε στον Λευκό Οίκο το "Joker", την πιο πολυσυζητημένη και αμφιλεγόμενη ταινία της χρόνιας και μάλιστα φαίνεται ότι του άρεσε, δικαιώνοντας εν μέρει κάποιους επικριτές της που την είχαν βρει «αντιδραστική».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Yahoo! News, ανώτατος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι έγινε ιδιωτική προβολή της πολύκροτης φετινής ταινίας του Τοντ Φίλιπς με τον Χοακίν Φίνιξ, σε στενό κύκλο «οικογένειας, φίλων και κάποιων μελών του προσωπικού» του Αμερικανού Προέδρου. Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε ότι η ταινία άρεσε στον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά καιρούς ο Αμερικανός πρόεδρος μοιράζεται τα κινηματογραφικά ενδιαφέροντα με κολακευτικές αναφορές, ανάμεσα στα καταιγιστικά tweets του, σε κλασικές ταινίες όπως ο «Πολίτης Κέιν», το «Όσα παίρνει ο άνεμος» και «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος», ενώ αμέτρητες υπήρξαν και οι εμφανίσεις του (ως ο εαυτός του ή ως καρικατούρα του εαυτού του) σε διάφορες ταινίες πριν από την ανέλιξη του στο ανώτερο πολιτικό αξίωμα της χώρας του.

Cameo εμφανίσεις του μπορεί κανείς να δει στις ταινίες "Home Alone 2:Lost in New York", "Two Weeks Notice" και την ρομαντική κωμωδία του Μπο Ντέρεκ του 1989 "Ghosts Can't Do It".

Προ καιρού πάντως, είχε εκφράσει την έντονη αντίθεσή του στο κατεστημένο του Χόλιγουντ, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιον, μεταχειρίζεται στις ταινίες του εντελώς άδικα τους συντηρητικούς πολίτες. «Το Χόλιγουντ είναι πραγματικά φριχτό και επικίνδυνο για τη χώρα. Μου λέτε για ρατσισμό – ρατσισμός είναι αυτό που κάνει το Χόλιγουντ», είχε δηλώσει με αφορμή τις αντιδράσεις που είχαν προκαλέσει οι βίαιες σκηνές της φετινής ταινίας "The Hunt" η οποία αποσύρθηκε τελικά από την κυκλοφορία.

Αντίστοιχες αντιδράσεις για την βιαιότητα ορισμένων σκηνών αλλά και για τα κίνητρα του κεντρικού χαρακτήρα έχει προκαλέσει ως γνωστόν και το "Joker", αλλά όπως φαίνεται, με την ταινία του Φίλπς - η οποία αυτές τις μέρες έσπασε το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου εισπράξεων στο box office, πρωτοφανές για ταινία «ακατάλληλη για ανηλίκους» - ο Τραμπ δεν είχε κανένα πρόβλημα, κάθε άλλο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα,ο Τραμπ έχει έναν πιο «προσωπικό δεσμό» με τις ταινίες του Μπατμαν καθώς το Dark Knight Rises, του 2012, είχε πλάνα μέσα από τον πύργο του Τραμπ στο Μανχάταν. Σε ένα από τα φετινά «τιτιβίσματά» του μάλιστα, ο Τραμπ είχε σχολιάσει: «Καταπληκτικό - τόσο το Transformers όσο και το Dark Knight Rises είχαν πλάνα σε εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας Τραμπ και ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις. Απλά σύμπτωση».