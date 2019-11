Οι σημειώσεις του Τραμπ ενέπνευσαν και έγιναν viral τραγούδια στο Twitter

Η φωτογραφία με τις σημειώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έφερε έμπνευση σε χρήστες του Twitter που τις μετέτρεψαν σε στίχους τραγουδιών.

Μία εικόνα των χειρόγραφων σημειώσεων του προέδρου της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ που έπιασε ο φακός του φωτογράφου Μαρκ Γουίλσον από το πρακτορείο Getty, έγινε viral την περασμένη Τετάρτη.



Στις σημειώσεις, γραμμένες με μαύρο μαρκαδόρο και με κεφαλαία γράμματα, ο Αμερικανός πρόεδρος έλεγε «I want nothing. I want nothing. I want no quid pro quo. Tell Zelenskiy to do the right thing. This is the final word from the pres of the U.S.» - (Δε θέλω τίποτα, δε θέλω quid pro quo. Πείτε στον Ζελένσκι να κάνει το σωστό. Αυτή είναι η τελευταία λέξη του προέδρου των ΗΠΑ).



Πολλοί ήταν οι χρήστες στο Twitter που μόλις είδαν τη φωτογραφία παρατήρησαν ότι οι λέξεις του Αμερικανού προέδρου θα μπορούσαν να είναι στίχοι από τραγούδι, και κάποιοι από αυτούς δοκίμασαν να τις μελοποιήσουν.

Ο μουσικός Nick Lutsko σε tweet που ανάρτησε είπε ότι οι σημειώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, θα μπορούσαν να γίνουν ένα emo τραγούδι με τη συνοδεία κιθάρας. Όπως είπε θα μπορούσε να είναι τραγούδι από μπάντες όπως οι «Fall Out Boy» και «My Chemical Romance».

Ο Lutsko είπε στο NBC News ότι κάποτε δούλεψε για την εταιρεία ψυχαγωγίας Super Deluxe όπου έκανε μια σειρά από τραγούδια «Emo Trump», μερικά από τα οποία έγιναν viral. Μάλιστα ένα από αυτά κέρδισε και βραβείο Webby.



«Όταν η φωτογραφία των σημειώσεων του Trump άρχισε να κυκλοφορεί, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι έμοιαζαν με τους στίχους "Trump emo"» είπε ο Lutsko και πρόσθεσε «αμέσως μετά, ξεκίνησαν μα με κάνουν tag διάφοροι και έτσι ήξερα ότι έπρεπε να το κάνω». Το τραγούδι του Lutsko έκανε περισσότερες από 408.000 προβολές από τη στιγμή που αναρτήθηκε στο Twitter την Τετάρτη.

Διαφορετική έμπνευση είχε ο συνθέτης Alex Kliment βλέποντας τις σημειώσεις του Τραμπ, που εμπνεύστηκε τους στίχους ως τραγούδι της πανκ ροκ μπάντας «The Ramones». Η εκδοχή του Kliment έκανε περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια προβολές στο Twitter.

Μία ακόμα εκδοχή των σημειώσεων του Τραμπ δημοσιεύτηκε από τον καλλιτέχνη με το ψευδώνυμο BenJamminAsh ο οποίος «είδε» το γραπτό του Τραμπ ως τραγούδι του Morrissey.

Με πληροφορίες από NBC