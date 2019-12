Juice WRLD: 30 κιλά μαριχουάνας και κωδεΐνη στο αεροσκάφος που μετέφερε τον νεκρό ράπερ

Μπουκάλια με κωδεΐνη και μεγάλες ποσότητες μαριχουάνας εντόπισε η Αστυνομία στο αεροσκάφος που μετέφερε τον ράπερ Jarad Anthony Higgins, γνωστό ως Juice WRLD.

Ο μουσικός από το Σικάγο υπέστη κρίση στο αεροσκάφος που μόλις είχε προσγειωθεί ερχόμενο από το Λος Άντζελες και, λίγο αργότερα, κατέληξε σε νοσοκομείο της πόλης.

Αστυνομία και FBΙ έφτασαν στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Higgins με την υποψία πως ο ράπερ είχε στην κατοχή του λαθραία. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών στο δικινητήριο Gulfstream, οι αξιωματικοί εντόπισαν πάνω από τριάντα κιλά μαριχουάνα και έξι συσκευασίας συνταγογραφημένου σιροπιού κωδεΐνης, καθώς επίσης και πιστόλια και περίστροφα, σφαίρες και ένα περιοδικό για πυρομαχικά.

Παρότι οι συνθήκες θανάτου του 21χρονου παραμένουν άγνωστες, ο Higgins άρχισε να έχει έντονους σπασμούς. Του χορηγήθηκαν δύο δόσεις Narcan – μάρκα ναξολόνης που δίνεται στις περιπτώσεις υπερβολικής δόσης οπιοειδών ώστε να σταθεροποιηθεί ο πάσχων. Ο Higgins συνήλθε για λίγο, ωστόσο, αργότερα κηρύχθηκε επισήμως νεκρός σε νοσοκομείο του Σικάγο.

Ο ιατροδικαστής της κομητείας Κουκ τόνισε πως, προκειμένου να καθορίσει την αιτία θανάτου του 21χρονου, πρέπει να κάνει περαιτέρω εξετάσεις – ιστολογικές, τοξικολογικές, νευροπαθολογίας – μετά τη νεκροψία.



Οι Christopher Long, 36 χρόνων και Henry Dean, 27 ετών, οι δύο σωματοφύλακες που ήταν παρόντες στο αεροσκάφος, συνελήφθησαν με άσχετες κατηγορίες περί κατοχής όπλων.



Ο μουσικός από το Σικάγο έγινε ιδιαίτερα γνωστός με το σινγκλ "All Girls Are The Same" στις αρχές του 2018 λίγο πριν κυκλοφορήσει το "Lucid Dreams", ένα κομμάτι που έγινε από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς φτάνοντας μέχρι το Νο 2 του Billboard Hot 100.