Μπόρις Τζόνσον όπως βασίλισσα Ελισάβετ: Το εξώφυλλο της Liberation για τη νίκη του Brexit

Η ξεκάθαρη νίκη του Μπόρις Τζόνσον στις εκλογές της Πέμπτης στο Ηνωμένο Βασίλειο έγινε πρωτοσέλιδο σε πολλές ευρωπαϊκές εφημερίδες, με μία από αυτές, τη γαλλική Liberation να τον παραλληλίζει, προφανώς σε δημοτικότητα, με τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Με ένα ευφάνταστο photoshop, που εμφανίζει το πρόσωπο του Μπόρις Τζόνσον σε σώμα βασίλισσας Ελισάβετ, υποδέχτηκε το θρίαμβο των Τόρις - και, ως εκ τούτου, του Brexit - η γαλλική εφημερίδα. Το πρωτοσέλιδο του Σαββατοκύριακου δανείζεται δε, έναν τίτλο των Beatles, το Let it Be όσον αφορά το Brexit, που πλέον είναι αναπόφευκτα δρομολογημένο για τα τέλη Ιανουαρίου.

Όπως γράφει η γαλλική εφημερίδα, με την ευρεία νίκη των Συντηρητικών στις γενικές εκλογές, οι Βρετανοί έδωσαν καθαρή εντολή στον Μπόρις Τζόνσον προκειμένου να οριστικοποιήσει το διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση.