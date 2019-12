Λίντσεϊ ντε Φελίς: H διάσημη συγγραφέας βρέθηκε στραγγαλισμένη

Nεκρή βρέθηκε η διάσημη συγγραφέας, Λίντσεϊ ντε Φελίς, στον Άγιο Δομίνικο.

Η σορός της 60χρονης ήταν τυλιγμένη με πλαστικές σακούλες και εντοπίστηκε θαμμένη σε ένα «τάφο» δύο μέτρων σε δασώδη περιοχή κοντά στο σπίτι της. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι, μεταξύ άλλων, η άτυχη γυναίκα έφερε και σημάδια στραγγαλισμού. Ο 50χρονος σύζυγός της, ο 29χρονος γιος του και ένας ακόμη 37χρονος άνδρας, συνελήφθησαν για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η συγγραφέας εθεάθη τελευταία φορά την περασμένη Τρίτη, στις 3.30 το μεσημέρι σε μια στάση λεωφορείου κοντά στο σπίτι της. Το πτώμα της βρέθηκε την Πέμπτη.

Η Λίντσεϊ ντε Φελίς, έγινε διάσημη συγγραφέας χάρη στα δύο best seller της, το «What about Your Saucepans?» και το «Life After My Saucepans: Lifting the Lid on Living in the Dominican Republic». Η ίδια περιέγραφε τον εαυτό της στα social media ως συγγραφέα, blogger, ερευνήτρια και μεταφράστρια, ενώ όσο ζούσε στη Βρετανία εργαζόταν σε χρηματοπιστωτική εταιρεία.

«Ήρθα στον Άγιο Δομίνικο για έξι μήνες και κατέληξα να μείνω. Παντρεύτηκα έναν Δομινικανό και δούλευα ως δασκάλα καταδύσεων. Όλα ήταν υπέροχα μέχρι που δέχθηκα έναν πυροβολισμό στον λαιμό κατά τη διάρκεια μιας ληστείας. Ο μεγάλος μου φόβος ήταν ότι θα πεθάνω, αν και έφτασα πολύ κοντά στον θάνατο. Με πήγαν στο νοσοκομείο φίλοι μου πάνω σε μια μηχανή. Από εκείνη τη μέρα έχω ένα κενό περίπου έξι ωρών», είχε πει σε παλιά συνέντευξή της.