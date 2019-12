Στον Καναδά έκοψαν την σκηνή του Τραμπ από το «Μόνος στο Σπίτι 2» - Τι απαντά ο Αμερικανός πρόεδρος

Το κανάλι CBC του Καναδά υπερασπίστηκε την διαγραφή της σκηνής με τον Ντόναλντ Τραμπ από την ταινία «Home Alone 2: Lost in New York».

Ο Τσακ Τόμσον, εκπρόσωπος του εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικού σταθμού, είπε πως οκτώ λεπτά από την διάρκειας δυο ωρών ταινία «κόπηκαν» για να υπάρξει χώρος για διαφημίσεις. Όπως εξήγησε, οι αλλαγές έγιναν το 2014, πριν καν εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, και το κίνητρο δεν ήταν πολιτικό.

Η διορθωμένη ταινία προβλήθηκε από το CBC νωρίτερα μες στο μήνα, πυροδοτώντας αντιδράσεις στους υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου.

Ο γιος του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, δημοσίευσε στο Twitter ένα λινκ που παραπέμπει σε ένα άρθρο, το οποίο χαρακτηρίζει την αλλαγή «άθλια».





Αργά το βράδυ της Πέμπτης ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε επίσης στο κόψιμο της σκηνής, σχολιάζοντας στο Twitter πως «η ταινία δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια! (κάνω πλάκα)». Αναφερόμενος επίσης στον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τρουντό και τις διαφωνίες μεταξύ τους σε βασικά πολιτικά ζητήματα, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε επίσης: «Υποθέτω πως στον Τρουντό δεν αρέσει πολύ που τον αναγκάζω να πληρώνει το ΝΑΤΟ ή το εμπόριο».





Πριν από μερικές ημέρες, ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για την ταινία «Μόνος στο Σπίτι 2», που κυκλοφόρησε το 1992, την είχε χαρακτηρίσει «τεράστια χριστουγεννιάτικη επιτυχία». «Λοιπόν, είμαι στο Home Alone 2. Πολλοί το αναφέρουν κάθε χρόνο, ειδικά κοντά στα Χριστούγεννα. Λένε -κυρίως τα μικρά παιδιά-, μου λένε "σε είδα στην ταινία". Δεν με βλέπουν στην τηλεόραση όπως στην ταινία. Αλλά ήταν καλή ταινία και ήμουν λίγο μικρότερος, για να το θέσω ευγενικά. Ήταν τιμή μου που συμμετείχα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει αρκετές σύντομες εμφανίσεις σε ταινίας, ανάμεσά τους τα «Zoolander» και «Ghosts Can't Do It».

Στο «Home Alone 2», εμφανίζεται για λίγο σε μια σκηνή στο ξενοδοχείο Πλάζα της Νέας Υόρκης, όταν ο «Κέβιν» Μακόλεϊ Κάλκιν τού ζητά οδηγίες. Ο Τραμπ ήταν τότε ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου ξενοδοχείου.

Με πληροφορίες από BBC