Αλλάζουν τα δεδομένα στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Βόσπορο - Τι δήλωσε ο Ερντογάν

Τέλος στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Βόσπορο φέρεται να βάζει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος χθες για πρώτη φορά δήλωσε πως καταργεί τη Συνθήκη του Μοντρέ για τη Διώρυγα της Κωνσταντινούπολης.

«Η Διώρυγα της Κωνσταντινούπολης θα μειώσει την κίνηση στο Βόσπορο. Από τα Στενά του Βοσπόρου θα περνούν μόνο τα πλοία ξηρού φορτίου. Η Συνθήκη του Μοντρέ αφορά και δεσμεύει μόνο τα Στενά. Η Διώρυγα είναι εκτός της Συνθήκης του Μοντρέ. Η Συνθήκη του Μοντρέ μαζί με τα Στενά είναι ιστορία», είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος σε συνέντευξή του στο CNN Turk.

«Ουσιαστικά λέει πως από το Βόσπορο θα περνούν μόνο τα πλοία ξηρού φορτίου, όχι τα τάνκερ, και όλα τα υπόλοιπα πλοία θα περνούν από τη διώρυγα της Κωνσταντινούπολης. Εκεί, όμως, όπως λέει ο Ερντογάν, δε θα ισχύει η Συνθήκη του Μοντρέ - που προβλέπει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, βάσει της οποίας δεν μπορεί να ελέγχεται το τι μεταφέρουν τα πλοία. Και στα πολεμικά πλοία που περνούν τη διώρυγα, η Τουρκία θα μπορεί να ασκεί ελέγχους» εξηγεί ο Μανώλης Κωστίδης στο ΣΚΑΪ.

Όπως σημειώνει το Newsit.gr, το σχέδιο του Τούρκου προέδρου προβλέπει ότι μέχρι το 2021 θα έχει κατασκευαστεί το 60% και το 2025 το έργο θα έχει ολοκληρωθεί. Η διώρυγα της Κωνσταντινούπολης θα κοστίσει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια και θα έχει μήκος 43 χιλιόμετρα. Μέσω της λίμνης Κιουτσούκ Τσεκμετζέ, θα φτάνει στην Προποντίδα περνώντας μέσα από δάση, αγροτικές εκτάσεις και πηγές γλυκού νερού.

Η Συνθήκη του Μοντρέ ή Συνθήκη για το καθεστώς των Στενών (Montreux Convention Regarding the Regime of the Turkish Straits),(τουρκικά: Montrö Boğazlar Sözleşmesi) είναι συνθήκη η οποία αφορά στο καθεστώς των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε το 1936, παραχωρεί τον έλεγχο των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων στην Τουρκία και ρυθμίζει την στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή.