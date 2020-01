Δημόσια βιβλιοθήκη Νέας Υόρκης: Αυτά είναι τα 10 κορυφαία βιβλία σε δανεισμούς

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε τα 10 βιβλία που έχει δανειστεί ο κόσμος περισσότερες φορές, στην 125ετή ιστορία της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη στις ΗΠΑ και την τρίτη στον κόσμο, σύμφωνα με τη Wikipedia, ενώ διαθέτει σχεδόν 53 εκατ. βιβλία και 92 τοποθεσίες. Στην κορυφή της λίστας των δανεισμένων βιβλίων- από τα εκατομμύρια που έχουν πάρει οι πολίτες από εκεί- είναι η παιδική ιστορία «The Snowy Day» του Εζρά Τζακ Κιτς. Το βιβλίο, που θεωρείται ένα από τα πρώτα δείγματα διαφορετικότητας στην παιδική λογοτεχνία, εκδόθηκε το 1962 και έκτοτε το έχουν δανειστεί 485.583 φορές από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης.

Δεύτερο στη λίστα είναι ένα ακόμη παιδικό βιβλίο, το «The Cat in the Hat», που εκδόθηκε το 1957, το οποίο το έχουν δανειστεί 469.650 φορές και ακολουθεί το «1984» του Τζορτζ 'Οργουελ. Πάντως, η παιδική λογοτεχνία κυριαρχεί στη συγκεκριμένη λίστα, η οποία περιλαμβάνει από το «Where the Wild Things Are», του Μορίς Σεντάκ, μέχρι το «Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος», της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Για να δημιουργήσει αυτή τη λίστα, η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Ν. Υόρκης επιστράτευσε ειδικούς, οι οποίοι αξιολόγησαν μια σειρά από σημαντικούς παράγοντες. Αυτοί περιλαμβάνουν για παράδειγμα το μέγεθος του βιβλίου- όσο μικρότερο τόσο συχνότερα αλλάζει χέρια, για αυτό και κυριαρχούν τα παιδικά βιβλία- αλλά και τον αριθμό των γλωσσών στις οποίες είναι διαθέσιμο το κάθε βιβλίο.

Επιπλέον, οι ειδικοί έλαβαν υπόψη τους και το γεγονός ότι κάποια βιβλία είναι και στις σχολικές λίστες. Όπως για παράδειγμα το «Όταν σκοτώνουν τα κοτσύφια», της Χάρπερ Λι, το οποίο είναι στην πέμπτη θέση της κατάταξης με τους δανεισμούς βιβλίων. Παράλληλα, τα τρέχοντα γεγονότα επηρεάζουν τις τάσεις ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα βιβλία ενηλίκων. Για παράδειγμα το σύγχρονο ενδιαφέρον για τη δυστοπική φαντασία έκανε κάποιους να αναζητήσουν κάποια παλιότερα βιβλία με τέτοιο περιεχόμενο, όπως το «1984» και το «Fahrenheit 451», που είναι έβδομο στη λίστα.

Τα 10 βιβλία με τους περισσότερους δανεισμούς

«The Snowy Day», Εζρα Τζακ Κιτς- 485.583 φορές «The Cat in the Hat», δρ. Σους- 469.650 φορές «1984», Τζορτζ Όργουελ- 441.770 φορές «Where The Wild Things Are», Μόρις Σέντακ- 436.016 φορές «To Kill A Mockingbird», Χάρπερ Λι- 422.912 φορές «Charlotte's Web», Ε. Μπ. Γουάιτ- 337.948 φορές «Fahrenheit 451», Ρέι Μπράντμπερι- 316,404 φορές «How To Win Friends and Influence People», Ντέιλ Καρνέγκι- 284.524 φορές «Harry Potter and the Sorcerer's Stone», Τζ. Κ. Ρόουλινγκ- 231.022 φορές «The Very Hungry Caterpillar», Έρικ Καρλ- 189.550 φορές

Με πληροφορίες από Smithsonian Magazine