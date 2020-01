Πατέρας έφτιαξε χειριστήριο για το Nintendo της ΑμεΑ κόρης του

Ένας πατέρας έφτιαξε ένα χειροποίητο χειριστήριο για το Nintendo της ΑμεΑ κόρης του ώστε να μπορεί να παίζει βιντεοπαιχνίδια.

O Rory Steel ανέφερε ότι έφτιαξε το χειριστήριο για το Nintendo Switch της εννιάχρονης κόρης του Ava με μία συσκευή της Microsoft και διάφορα άλλα εξαρτήματα που βρήκε στο eBay. Το τελικό κόστος ανήλθε σε 110 λίρες ποσό που αντιστοιχεί σε 129 ευρώ. Ένα βίντεο με την Ava, να χρησιμοποιεί το χειριστήριο που έφτιαξε ο πατέρας της, μετράει ήδη εκατοντάδες χιλιάδες προβολές. O Steel ανέφερε ότι η κόρη του, που πάσχει από σπαστική παραπληγία, του πρότεινε να φτιάξει το χειριστήριο αφού πρώτα είδε βίντεο στο διαδίκτυο. O καθηγητής Rory Steel, επικεφαλής στο Digital Jersey Academy, έφτιαξε τη συσκευή χρησιμοποιώντας δύο joysticks και κουμπιά.





Ο ίδιος ανέφερε ότι το χειριστήριο κατασκευάστηκε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. O Steel, που περιγράφει τον εαυτό του ως έναν κακό μάστορα, ανέφερε ότι ο Corben, ο πεντάχρονος αδερφός της Ava που αντιμετωπίζει την ίδια ασθένεια, πήρε μέρος στην κατασκευή. Είπε πως η Ava έκλεψε τα φώτα της δημοσιότητας αλλά ο νεότερος αδερφός της ενεπλάκη άμεσα και έπαιξε και αυτός το παιχνίδι "Τhe Legend of Zelda: Breath of the Wild". Μερικές από τις αναρτήσεις του πατέρα των παιδιών στο Twitter κοινοποιήθηκαν από τον Bryce Johnson, ιδρυτή του Inclusive Tech Lab της Microsoft και έναν από τους δημιουργούς του χειριστηρίου του Xbox ο οποίος, με τη σειρά του, έκανε μία σειρά προτάσεων για το χειριστήριο.

Ελεύθερες στο διαδίκτυο οι οδηγίες κατασκευής

O Steel αναφέρει ότι το εγχείρημα βρίσκεται σε εξέλιξη και έκανε λόγο για την ανακατασκευή του περιβλήματος του χειριστηρίου ώστε να γίνει περισσότερο φιλικό στον χρήση. Παράλληλα ανέφερε ότι θα ανεβάσει τις οδηγίες κατασκευής του χειριστηρίου στο διαδίκτυο ώστε να μπορεί να κατασκευαστεί και από άλλους ενδιαφερόμενους, μετά από αιτήματα γονιών που τα παιδιά τους πάσχουν από την ίδια ασθένεια.

Με πληροφορίες από BBC