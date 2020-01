Γκλεν Γκρίνγουολντ: Ο μαχητικός δημοσιογράφος στο στόχαστρο

Ποιος: Γκλεν Γκρίνγουλντ, Αμερικανός συγγραφέας και δημοσιογράφος, ανοικτά γκέι επίσης. Έγινε ευρύτερα γνωστός για τα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ του στον Guardian πάνω στα βρετανικά και αμερικανικά συστήματα κατασκοπείας διεθνούς βεληνεκούς, έρευνα που βασίστηκε στα απόρρητα ντοκουμέντα που είχε διαρρεύσει ο πρώην πράκτορας και νυν φυγάς στη Ρωσία Έντουαρντ Σνόουντεν.

Για τα δημοσιεύματα αυτά που ο Γκρίνγουολντ άρχισε να τρέχει το 2013 του απονεμήθηκαν δυο μεγάλα δημοσιογραφικά βραβεία, το Πούλιτζερ και το Πολκ.



Πού: Στο Ρίο ντε Τζανέιρο όπου διαβιεί από το 2005 αφότου συνήψε γάμο τον μεγάλο του έρωτα Ντέιβιντ Μιράντα, ένα πρώην «αλητάκι» από τις φαβέλες που γνωρίστηκαν τυχαία ένα βράδυ σε κάποιο μπαρ και ο οποίος σήμερα στα 35 του είναι όχι μόνο στενός συνεργάτης του αλλά και ένας από τους πλέον δυναμικούς και δραστήριους βουλευτές (εξελέγη πέρσι με το αριστερό κόμμα PSOL). Αρχικά σκόπευαν να ζήσουν μαζί στις ΗΠΑ αλλά ήταν πολύ δύσκολο για τον Μιράντα που δεν διέθετε καν απολυτήριο γυμνασίου να λάβει άδεια παραμονής, αποφάσισε οπότε ο Γκρίνγουολντ να εγκατασταθεί μόνιμα στη λατινοαμερικανική χώρα. Το ζευγάρι μάλιστα υιοθέτησε το '17 δύο δίδυμα.

Γιατί: Διότι χθες η εισαγγελία του Ρίο του άσκησε δίωξη για ηλεκτρονικά εγκλήματα κατηγορώντας τον ότι συνέδραμε τους χάκερ που υπέκλεψαν τηλεφωνικά μηνύματα μεταξύ υψηλών προσώπων που ανακρίνονται για εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς σε ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα τη χώρα τον τελευταίο καιρό (υπόθεση Car Wash) και στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται και κυβερνητικά στελέχη όπως ο υπουργός Δικαιοσύνης Σέρτζιο Μόρο. Η εξέλιξη αυτή ενθουσίασε τη βραζιλιάνικη ακροδεξιά που καιρό τώρα πνέει μένεα εναντίον του, όπως άλλωστε και το περιβάλλον του προέδρου Μπολσονάρο – ο ίδιος ο γιος του προέδρου και βουλευτής Εντουάρντο Μπολσονάρο ευχήθηκε δημοσίως να τον δει «στα σίδερα» -, με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του λόγου όπως και πολλά στελέχη της αντιπολίτευσης να στέκονται αλληλέγγυοι.



Διά ταύτα: Έχοντας σπουδάσει φιλοσοφία και νομική και εργαστεί επί μια δεκαετία σχεδόν τη δικηγορία την οποία εγκατέλειψε για τα μάτια του Ντέιβιντ όπως άλλωστε και τη γενέτειρά του Νέα Υόρκη, ο 52χρονος σήμερα Γκρίνγουολντ έγινε «από σύμπτωση» δημοσιογράφος, όπως από σύμπτωση βρέθηκε να ζει και στη Βραζιλία. Στις αρχές της δεκαετίας του '00 ξεκίνησε ένα πολύ δημοφιλές μπλογκ όπου εστίαζε σε θέματα παρακολούθησης, κατασκοπείας και πολιτικών ελευθεριών. Το 2007 άρχισε συνεργασία με την ιστοσελίδα Salon που απηχεί απόψεις της αμερικανικής ριζοσπαστικής Αριστεράς προτού γίνει τακτικός αρθρογράφος του βρετανικού Guardian, διευθύνει επίσης τη μαχητική ενημερωτική ιστοσελίδα The Intercept που βγάζει συχνά στη φόρα διάφορα «άπλυτα» κυβερνήσεων αλλά και μεγάλων εταιριών. Κοντά σε αυτά έχει εκδώσει τρία πολυσυζητημένα βιβλία, με το τελευταίο όπου αναφέρεται στην υπόθεση Σνόουντεν να έχει γίνει μπεστ σέλερ (No Place to Hide, Metropolitan Books 2014). Έχει ασκήσει σκληρή κριτική στον Τραμπ όπως παλιότερα στον Τζορτζ Μπους, έχει στηλιτεύσει ταυτόχρονα το αμερικανικό «βαθύ κράτος» που κάνει ουσιαστικά κουμάντο ανεξάρτητα από το ποιος εκλέγεται πρόεδρος κάθε φορά, τη δημοσιογραφία-φερέφωνο μεγάλων πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων, τον εθνικισμό, τον μιλιταρισμό, τη συνωμοσιολογία, τη στήριξη των ΗΠΑ σε ακραία αυταρχικά καθεστώτα όπως της Σαουδικής Αραβίας, τον αδιέξοδο «πόλεμο κατά των ναρκωτικών», στηρίζει την ελευθεροτυπία και τα λοατκι+ δικαιώματα, έχει επίσης υπερασπιστεί σθεναρά ανθρώπους όπως ο Τζούλιαν Άσανζ και η Τσέλσι Μάνινγκ. Θέλει και ρώτημα αν είμαστε μαζί του;