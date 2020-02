Πέθανε η Λιν Κοέν - Η «Μάγκντα» του Sex and the City

Η ηθοποιός Λιν Κοέν, γνωστή για το ρόλο της Μάγκντα στο Sex and the City πέθανε την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 86 ετών, όπως ανακοίνωσε ο μάνατζέρ της, Τζον Πουλτζ.

Γεννημένη στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, η Κοέν είχε μακρά και πολυποίκιλη καριέρα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και τη μικρή οθόνη. Το μακρύ βιογραφικό της περιλαμβάνει ρόλους από το Nurse Jackie και το The Marvelous Mrs Maisel μέχρι το Across the Universe, το The Hunger Games: Catching Fire και τη σειρά Νόμος και Τάξη.

Αυτό που την έκανε γνωστή σε ευρύτερο κοινό ήταν ο χαρακτήρας της Μάγκντα, της βοηθού που είχε προσλάβει η πολυάσχολη δικηγόρος Μιράντα Χομπς (που ενσάρκωνε η Σίνθια Νίξον) στην επιτυχημένη σειρά του HBO, Sex and City. Η «Μάγκντα» εμφανίστηκε σε 13 επεισόδια μεταξύ 2000 και 2004 καθώς και στις δύο κινηματογραφικές ταινίες, του 2008 και 2010.

Η Κοέν έπαιξε κάποιους ρόλους και σε μεγαλύτερες και πιο προβεβλημένες ταινίες του Χόλιγουντ, όπως το «Μόναχο» του Στίβεν Σπίλμπεργκ όπου υποδύθηκε την Ισραηλινή πρωθυπουργό, Γκόλντα Μέιρ και τη δεύτερη ταινία της δυστοπικής τριλογίας, Hunger Games.



Οι θεατρόφιλοι ήταν πιο εξοικειωμένοι με την πλούσια θεατρική δουλειά της Κοέν, εντός και εκτός Μπρόντγουεϊ. Έκανε ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ το 1990, δίπλα στην Βανέσα Ρεντργκρέιβ και υπό τον σκηνοθέτη Πίτερ Χολ, στο έργο του Τενεσί Ουίλιαμς, ο Ορφέας στον Άδη.

Είχε κάνει δύο γάμους. Η οικογένειά της δεν έχει ανακοινώσει την ημερομηνία της κηδείας της.

Με πληροφορίες από CNN/Guardian/Vanity Fair