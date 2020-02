Αυτό το νησί είναι γεμάτο φιλικούς λύκους και μπορείς να το επισκεφτείς

Ένα καταφύγιο ζώων στο Άνακορτς των ΗΠΑ δίνει την δυνατότητα στους επισκέπτες να περάσουν δυο ώρες, κάνοντας παρέα και βγάζοντας φωτογραφίες με δεκάδες άκρως φιλικούς λύκους.

Το Predators of the Heart Sanctuary βρίσκεται στο Άνακορτς της Ουάσιγκτον, κοντά στο Σιάτλ και ακριβώς δίπλα στο Βανκούβερ, στα σύνορα με τον Καναδά.

Όσοι βρεθούν στο καταφύγιο έχουν την ευκαιρία να πάνε για τρέξιμο, να φωτογραφίσουν από κοντά τους λύκους, μέχρι να τους αγκαλιάσουν και να χαϊδέψουν την κοιλιά τους, καθώς τα ζώα είναι πάρα πολύ φιλικά αν και φορούν πάντα κολάρο όταν ποζάρουν για φωτογραφίες.

Το καταφύγιο, που φιλοξενεί επίσης πολλά ακόμη είδη άγριων ζώων, όπως αλεπούδες, κούγκαρ, ερπετά και αρπακτικά πτηνά, εξηγεί πως κρατάει μόνο ζώα που «δεν έχουν μέρος να ζήσουν την ζωή τους».

Ο Clive Wynne, καθηγητής Ψυχολογίας στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και συγγραφέα του βιβλίου «Dog is Love: Why and How Your Dog Loves You», σχολίασε από την πλευρά του πως οι λύκοι δεν συμπεριφέρονται συνήθως τόσο φιλικά όσο εκείνοι στο καταφύγιο. Ωστόσο, «ένα άγριο ζώο μπορεί, με υπομονή και δεξιοτεχνία, να μεγαλώσει ώστε να είναι πρόθυμο να αντιδρά με φιλικό τρόπο απέναντι στους ανθρώπους».

«Ο κόσμος πρέπει να κάνει πάντα ενδελεχή έρευνα πριν πιστέψει τα λόγια ενός καταφυγίου για το πόσο ακίνδυνα είναι τα ζώα του», υπογράμμισε ο ίδιος, προσθέτοντας παράλληλα πως γενικά οι λύκοι, των οποίων ο πληθυσμός έχει σημειώσει αύξηση παγκοσμίως, «ευδοκιμούν σε μέρη του κόσμου που είναι σπάνια η ανθρώπινη παρουσία, όπως ο Καναδάς. η Αλάσκα και η Σιβηρία».

«Ωστόσο στα πιο πολλά μέρη του πλανήτη, όπου υπάρχει σημαντική ανθρώπινη παρουσία, οι λύκοι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση και χρειάζονται συνεχή προστασία από και προς τους ανθρώπους», σημείωσε ο Clive Wynne.

Όποιος βρεθεί στο καταφύγιο, μπορεί να παίξει με τους λύκους, κάνοντας περιήγηση στους χώρους όπου φιλοξενούνται, η οποία είναι επίσης διαθέσιμη μέσω Airbnb για περίπου 200 δολάρια το άτομο. Φυσικά το ενδιαφέρον είναι τόσο μεγάλο που η κράτηση είναι απαραίτητη, με αποτέλεσμα να υπάρχει λίστα αναμονής.

Γίνονται περίπου δυο ξεναγήσεις την ημέρα, έξι ημέρες την εβδομάδα, καθώς τις Κυριακές δεν γίνεται καμία ξενάγηση, ενώ μπορούν να συμμετέχουν μόνο άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών.

Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί το καταφύγιο, έχουν υπάρξει μερικά δυσάρεστα περιστατικά, όπως μια φορά που ο σκύλος ενός πεζοπόρου μπήκε μέσα στον ιδιωτικό χώρο του καταφυγίου με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του, ενώ μια άλλη φορά ένα λύκος έφυγε από τον περιφραγμένο χώρο και μπήκσε την ιδικοτησία ενός γείτονα.

Το Predators of the Heart Sanctuary άνοιξε για πρώτη φορά το 1998 και απλώνεται σε περίπου 40 στρέμματα, με το καταφύγιο να διαθέτει μερικούς πολύ αυστηρούς κανόνες όταν πρόκειται για την προστασία των ζώων.

«Σκοπός μας είναι να επιμορφώσουμε τα παιδιά σχετικά με την άγρια ζωή, όχι μόνο διδάσκοντας τα στοιχεία αλλά και χρησιμοποιώντας μια πρακτική που οδηγεί στο να εκτιμούν, να φροντίζουν, να συμπονούν και να σέβονται αυτά τα πλάσματα. Να ξεκαθαρίσουμε πως η αξία ενός ζώου δεν προσδιορίζεται από την ομοιότητα ή τις υπηρεσίες του στον άνθρωπο», εξηγούν οι υπεύθυνοι του καταφυγίου.

«Θέλουμε να να ανοίξουν τα μάτια και την καρδιά τους ώστε να δουν πως όλη η φύση συνδέεται και να συνειδητοποιήσουν πως χωρίς αυτή δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Φιλοξενούμε ζώα που δεν μπορούν να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον και χρειάζονται ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον για να ζήσουν την υπόλοιπη ζωή τους», προσθέτουν.

Με πληροφορίες από Bored Panda