«Το τελευταίο καρφί στο φέρετρο» -Η Βενετία αδειάζει, καθώς ο κοροναϊός εξαπλώνεται

Η έξαρση του νέου κοροναϊού προκαλεί νέα κρίση στη Βενετία, η οποία ακόμη πασχίζει να συνέλθει μετά τις σφοδρές πλημμύρες του περασμένου Νοεμβρίου.

Στην πλατεία Αγίου Μάρκου, την προηγούμενη εβδομάδα, τα τραπέζια και οι καρέκλες έξω από το διάσημο Caffè Florian ήταν άδεια. Ελάχιστοι ήταν οι τουρίστες, περισσότερες ήταν οι ιατρικές παρά οι αποκριάτικες μάσκες. Οι άδειες γόνδολες σχημάτιζαν ουρές.

Μετά την ακύρωση των ετήσιων καρναβαλικών εκδηλώσεων στη Βενετία, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ιταλίας να περιορίσει τη χειρότερη έξαρση του νέου κοροναϊού επί ευρωπαϊκού εδάφους, οι περισσότεροι επισκέπτες έφυγαν, αφήνοντας πίσω τους μια πόλη φάντασμα.

Ο τουρισμός της Βενετίας ήδη είχε κλονιστεί, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Νοεμβρίου. Τώρα, η πόλη είναι αντιμέτωπη με μια διαφορετική κρίση: τον νέο κοροναϊό. Στην Ιταλία, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν ξεπεράσει πλέον τα 1.100 και 29 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

«Περιμέναμε το καρναβάλι για να πάρει μπρος ξανά η οικονομία μετά τις πλημμύρες, αλλά τώρα έχουμε ένα νέο πρόβλημα», δήλωσε στον Observer η Σαμπρίνα, που εργάζεται σε κατάστημα ρούχων.

«Άδειοι δρόμοι, ο κόσμος φοβάται»

Εξαιτίας των πλημμυρών, ο τζίρος στη Βενετία μειώθηκε κατά 40% το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου χρόνου, σύμφωνα με τα στοιχεία της τοπικής κυβέρνησης. Σαν να μην έφτανε αυτό, τώρα εκτιμάται ότι ο νέος κοροναϊός θα προκαλέσει πτώση 30-40% αυτό το τρίμηνο. Στα ξενοδοχεία, ακυρώθηκαν πάνω από το 40% των κρατήσεων, σύμφωνα με την ένωση ξενοδόχων της Βενετίας.

«Είναι εντελώς νέκρα. Κανείς δεν περνά, οι δρόμοι είναι άδειοι και ο κόσμος φοβάται», δήλωσε η Πάολα Μπερτόλντο, που πουλά κοσμήματα. «Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε αυτή τη φορά. Είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η οικονομία έχει επηρεαστεί, δήλωσε ο Σιμόνε Βεντουρίνι, δημοτικός σύμβουλος αρμόδιος για την οικονομική ανάπτυξη. Η πραγματική ζημιά θα είναι μακροπρόθεσμη, συμπλήρωσε, με λίγες κρατήσεις για τις συνήθως «γεμάτες» περιόδους του Πάσχα και της Μπιενάλε, που ξεκινά τον Μάιο. «Πιστεύουμε ότι σε λίγες εβδομάδες ο νέος κοροναϊός θα είναι μια μακρινή ανάμνηση, όπως ο Sars, αλλά πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι η κατάσταση είναι κανονική», συμπλήρωσε.

«Ο κόσμος μπορεί να αναπνεύσει»

Η Βενετία υποδέχεται 20-30 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο, αλλά έχει μια σχέση αγάπη και μίσους με τους τουρίστες. Ο συνωστισμός προκαλεί κόντρα ανάμεσα στους Βενετσιάνους που ζουν από τον τουρισμό και εκείνους που νιώθουν ότι πνίγονται. Μάλιστα, κάποιοι κάτοικοι θεωρούν ότι είναι απελευθερωτική η μείωση του τουρισμού, δήλωσε η Τζιάνι ντα Μόστο, που έχει ιδρύσει το think tank «We Are Here Venice».

«Σαφώς είναι απαίσιο το ότι επηρεάζονται ζωές, αλλά τώρα ο κόσμος μπορεί να αναπνεύσει. Είναι σαν να βρίσκεται σε ένα στοιβαγμένο μετρό και μετά να μπορείς να διαβάσεις το βιβλίο σου και να τεντωθείς», ανέφερε μιλώντας στον Observer. Κατά τη δική της άποψη, αυτό το «διάλειμμα» από τον τουρισμό είναι μια ευκαιρία για να εφαρμοστούν συστημικές αλλαγές, αλλά εκτίμησε ότι αυτό είναι απίθανο να συμβεί, σε μια πόλη στην οποία οι ανάγκες των κατοίκων αγνοούνται για το καλό της βιομηχανίας του τουρισμού.