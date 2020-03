Σοκαριστική έρευνα για την ισότητα: 9 στους 10 είναι προκατειλημμένοι σε βάρος των γυναικών

Περίπου το 90% διατηρεί προκαταλήψεις σε βάρος των γυναικών, σύμφωνα με τα στοιχεία ενός δείκτη για δεκάδες κράτη, που αποτυπώνει ένα σοκαριστικό πισωγύρισμα για την ισότητα των φύλων.

Το 91% των ανδρών αλλά και το 86% των γυναικών παραμένει προκατειλημμένο, ως έναν βαθμό, σε βάρος των γυναικών σε σχέση με την πολιτική, την οικονομία, την εκπαίδευση, την βία και τα δικαιώματα που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNPD) δημοσίευσε τα ευρήματά του χθες, καλώντας τις κυβερνήσεις να νομοθετήσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές για να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια προς την ισότητα των φύλων.

Ο πρώτος δείκτης κοινωνικής νόρμας ανέλυσε δεδομένα από 75 χώρες στις οποίες κατοικεί το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ανάμεσα στις προκαταλήψεις που έχουν υιοθετεί πάνω από το 50% είναι η πεποίθηση ότι οι άνδρες είναι ανώτεροι πολιτικοί ηγέτες από τις γυναίκες ενώ, εξίσου αυθαίρετα, το 40% θεωρεί πως οι άνδρες είναι πιο κατάλληλοι για στελέχη επιχειρήσεων. Μάλιστα το ένα τρίτο των ανδρών και των γυναικών πιστεύουν πως είναι αποδεκτό για έναν άνδρα να χτυπά τη σύζυγο ή την σύντροφό του.

«Γνωρίζουμε όλοι ότι ζούμε σε έναν κόσμο κυριαρχημένο από τους άνδρες αλλά με αυτή την αναφορά καταφέραμε να ποσοτικοποιήσουμε αυτές τις προκαταλήψεις και θεωρώ πως οι αριθμοί είναι σοκαριστικοί», δήλωσε ο Πέδρο Κονσεϊσάο, διευθυντής του αρμόδιου τμήματος. «Αυτό που καταδεικνύει η αναφορά μας είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο: μεγάλη πρόοδος σε πιο βασικούς κλάδους συμμετοχής και ενδυνάμωσης αλλά όταν περνάμε σε πιο κρίσιμα ζητήματα ενίσχυσης φαίνεται πως βρίσκουμε τοίχο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι η αντίληψη και οι προσδοκίες των κοινωνιών για τον ρόλο των γυναικών χαρακτηρίζονται από προκαταλήψεις εναντίον τους. «Αν και σε πολλές χώρες αυτές οι απόψεις συρρικνώνονται, άλλες επιστρέφουν και διευρύνονται».

Η πολυετής έκθεση βασίστηκε στην πολυετή συλλογή δεδομένων της World Values Survey που εξετάζει την μεταστροφή της κοινωνικής νόρμας σε 100 κράτη, καθώς και τον αντίκτυπο στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Οι αριθμοί καλύπτουν τις πενταετίες 2005-2009 και 2010-2014.

Από τις 75 χώρες στις οποίες εστίασε το UNPD, μόνο σε έξι δεν φαίνεται να διατηρούνται σε προκαταλήψεις σε βάρος των γυναικών: στη Σουηδία, στη Νορβηγία, στην Ολλανδία, στη Νέα Ζηλανδία, στην Ανδόρα και στην Αυστραλία. Ωστόσο ακόμα και σε αυτά τα κράτη εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Στη Σουηδία για παράδειγμα (όπως και στη Ν. Αφρική, την Ινδία, την Ρουάντα και την Βραζιλία) το ποσοστό όσων έτρεφαν τουλάχιστον μία προκατάληψη αυξήθηκε μέσα σε εννιά χρόνια. Στις ΗΠΑ και στη Βρετανία, τουλάχιστον οι μισοί είναι προκατειλημμένοι σε βάρος των γυναικών, για ένα τουλάχιστον ζήτημα.

«Το UNDP έχει αντιληφθεί αυτό το πισωγύρισμα για τα δικαιώματα των γυναικών. Το γνωρίζουμε και είμαστε προβληματισμένοι. Αυτή η αναφορά είναι μια προτροπή για να ασκήσουμε πίεση», λέει η Raquel Lagunas, διευθύντρια της ομάδας φύλων του UNDP. «Δεν μπορεί να γίνεται επιλεκτικά με μια νοοτροπία "αυτά τα δικαιώματα είναι για τις γυναίκες και αυτά όχι».

Η έκθεση έρχεται σε μία περίοδο που ζητείται από τις κυβερνήσεις παγκοσμίως να επιταχύνουν τις δράσεις τους ώστε να πιάσουν τους διεθνείς στόχους ισότητας. Σε ανοικτή επιστολή τους, κορυφαίοι οργανισμοί για την ισότητα προειδοποιούν για τον αργό ρυθμό της προόδου: «Η ισότητα των φύλων μπορεί να επιτευχθεί για δισεκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες έως το 2030, αλλά πρέπει όλοι να κινηθούμε πιο γρήγορα», τονίζουν τα στελέχη των Plan International, Women Deliver, One Campaign και Bill and Melinda Gates Foundation.

Αλλά με τον ρυθμό που γίνονται για την ώρα οι απαιτούμενες αλλαγές, 2,1 δισεκατομμύρια γυναίκες σε 67 χώρες δεν θα απολαμβάνουν συνθήκες ισότητας ως το 2030, παρά τους σχετικούς στόχους και τις προθεσμίες των Ηνωμένων Εθνών.

Με πληροφορίες από Guardian