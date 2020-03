Γούντι Άλεν: Ακυρώθηκε η έκδοση των απομνημονευμάτων του μετά την κατακραυγή

Η έκδοση των απομνημονευμάτων του Γούντι Άλεν ακυρώθηκε από τον εκδοτικό οίκο που την είχε αναλάβει, μετά τον καταιγισμό αντιδράσεων.

Ο οίκος Hachette ανακοίνωσε την Παρασκευή πως η αυτοβιογραφία του σκηνοθέτη με τίτλο "Apropos of Nothing", η οποία θα κυκλοφορούσε στα βιβλιοπωλεία στις 7 Απριλίου, τελικώς δεν θα εκδοθεί και η εταιρεία θα «επιστρέψει τα δικαιώματα» στον Γούντι Άλλεν. Στα μέσα της εβδομάδας, δεκάδες εργαζόμενοι του οίκου Hachette είχαν προβεί σε διαμαρτυρία, στα γραφεία της εταιρείας στη Νέα Υόρκη, εκφράζοντας την αντίθεσή τους. Ο βασικός λόγος ήταν πως ο σκηνοθέτης είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν από την υιοθετημένη κόρη του ίδιου και της Μία Φάροου, Ντίλαν Φάροοου, ότι την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά όταν εκείνη ήταν παιδί και οι εκδότες δεν προσέγγισαν καν την Φάροου για να ελέγξουν τα γραφόμενα.

«Η απόφαση να ακυρώσουμε την έκδοση του βιβλίου του κ. Άλεν ήταν δύσκολη. Στην HBG παίρνουμε πολύ σοβαρά τη σχέση μας με τους συγγραφείς και δεν ακυρώνουμε εύκολα βιβλία. Έχουμε εκδώσει και θα συνεχίσουμε να εκδίδουμε πολλά βιβλία που προκαλούν. Ως εκδότες, εξασφαλίζουμε κάθε ημέρα πως διαφορετικές φωνές και αντικρουόμενες απόψεις μπορούν να εισακουστούν. Επίσης, ως εταιρεία, είμαστε προσηλωμένοι στο να προσφέρουμε ενδιαφέρον, υποστηρικτικό και ανοικτό εργασιακό περιβάλλον σε όλο το προσωπικό μας. Τις τελευταίες ημέρες, η ηγεσία της HBG είχε διευρυμένες συζητήσεις με το προσωπικό και άλλους. Αφού τους ακούσαμε, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι εφικτό για την HBG να προχωρήσει με την έκδοση (σ.σ του βιβλίου του Άλεν)».

Η Φάροου είχε αντιδράσει έντονα, μέσα στην εβδομάδα, στην προοπτική έκδοσης του βιβλίου. «Η επικείμενη έκδοση των απομνημονευμάτων του Γούντι Άλεν μου προκαλεί βαθιά αναστάτωση προσωπικά και αποτελεί προδοσία του αδελφού μου Ρόναν, τα γενναία ρεπορτάζ του οποίου, που εκμεταλλεύτηκαν οι εκδόσεις Hachette, έδωσαν φωνή σε πολυάριθμα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από ισχυρούς άνδρες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ουδέποτε επικοινώνησε μαζί μου κάποιος επιμελητής έτσι ώστε να επιβεβαιώσω ή όχι τις πληροφορίες του βιβλίου. Αντιθέτως, όλες οι πληροφορίες που είχαν να κάνουν με την δική μου εκδοχή των γεγονότων, ελέγχθηκαν και διασταυρώθηκαν αρκετές φορές πριν δημοσιευτούν. Πρόκειται για άλλο ένα τρανό παράδειγμα των προνομιών που προσφέρει η εξουσία, το χρήμα και η διασημότητα».

Ο Ρόναν Φάροου, γιος του Άλεν, είχε ταχθεί στο πλευρό της αδελφής του και πρόσφατα είχε εκδοθεί το βιβλίο του για το κίνημα #MeToo, από θυγατρική του ίδιου εκδοτικού οίκου. Από την πλευρά του, ο γνωστό σκηνοθέτης διαψεύδει σθεναρά, εδώ και δεκαετίες, τους ισχυρισμούς της Φάροου και, μετά από δύο έρευνες που έγιναν για την υπόθεση κατά τη δεκαετία του '90, δε απαγγέλθηκαν σε βάρος του κατηγορίες.

«Ο οίκος Hachette δεν έκανε έλεγχο της εγκυρότητας όσων αναφέρονταν στα απομνημονεύματα του Γούντι Άλεν», είπε ο Ρόναν Φάροου. «Δεν προσέγγισαν ποτέ την αδελφή μου Ντίλαν για κάποια διάψευση ή εσφαλμένη παρουσίαση της κακοποίησης που υπέστη στα χέρια του Γούντι Άλεν [...] είναι βαθιά αντιεπαγγελματικό σε τόσα πολλά, προφανή επίπεδα να λειτουργεί κατ' αυτόν τον τρόπο ο Hachette. Και επίσης δείχνει την έλλειψη ηθικής και συμπόνιας για τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε προσωπικής σύνδεσης ή απουσία εγκυρότητας».

Τώρα, ο Άλεν θα πρέπει να αναζητήσει άλλον εκδότη για το Apropos of Nothing ή να το εκδώσει με δικά του έξοδα. Η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου, αποτελεί στροφή 180 μοιρών από την αρχική στάση της εταιρείας για το ζήτημα, αφού ο CEO του οίκου Hachette, Μάικλ Πιτς, δήλωνε πρόσφατα στους New York Times ότι «κάθε βιβλίο έχει τη δική του αποστολή. Δική μας δουλειά, ως εκδότες, είναι να βοηθήσουμε τον συγγραφέα να πετύχει αυτό που αποφάσισε να κάνει με τη δημιουργία του βιβλίου του».