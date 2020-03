O Daniel Craig σε παρωδία του «No Time To Die»

Μπορεί η επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας του James Bond, «No Time Τo Die» να αναβλήθηκε έως τον Νοέμβριο αλλά ο Daniel Craig από τη σκηνή του Saturday Night Live έδωσε, χθες τη δική του κωμική εκδοχή.

Ο Craig βρέθηκε χθες στη θέση του οικοδεσπότη στο Saturday Night Live και παρουσίασε μεταξύ άλλων και μία παρωδία της πολυαναμενόμενης ταινίας του.

Ο James Bond αλλάζει μετά τη συνεργασία του με τη δημιουργό και πρωταγωνίστρια της κωμικής σειράς, «Fleabag», Phoebe Waller-Bridge.

Κατά τη διάρκεια του σόου μάλιστα, ο Craig στρεφόταν προς την κάμερα και έλεγε μία κλασική ατάκα του ήρωά του αλλά λίγο διαφορετική «The name's Bond, James Bond. Is it bad that I fancy the pope?» (Το όνομά μου είναι Μποντ. Πειράζει που μου αρέσει ο πάπας;)

Το αστείο αναφέρεται σε μία ιστορία της δεύτερης σεζόν του «Fleabag», όπου η αντιηρωίδα ερωτεύεται έναν παπά, τον οποίο υποδύεται ο Andrew Scott.

Στο κλιπ της παρωδίας, ο Craig, με το κλασικό κοστούμι του, μπαίνει σε ένα καζίνο και λέει στην συμπρωταγωνίστριά του Chloe Fineman ότι θεωρούσε πως το δικό της παιχνίδι ήταν να κλέβει κρατικά μυστικά.

Της δίνει να φυσήξει τα ζάρια για γούρι και σύντομα τον συνεπαίρνει η παρτίδα της ρουλέτας. Όταν ξεκινά να κερδίζει μάλιστα ξεχνά τελείως την αποστολή του ενώ αντί για Μαρτίνι, προτιμά βότκα και Red Bull.