Αναβάλλεται και το Coachella: Ο κοροναϊός πλήττει την παγκόσμια μουσική βιομηχανία

Οι διοργανωτές του Coachella, του διάσημου ποπ φεστιβάλ στην έρημο της νότιας Καλιφόρνιας, αποφάσισαν αναβολή μέχρι τον Οκτώβριο εν μέσω φόβων για την επιδημία του κοροναϊού.

Το Coachella, που ήταν προγραμματισμένο για τα σαββατοκύριακα 10-12 και 17-19 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 9-11 και 16-18 Οκτωβρίου.

Στην σχετική ανακοίνωση, οι διοργανωτές του Coachella Valley Music and Arts Festival, δεν έκαναν κανένα περαιτέρω σχόλιο σχετικά με το lineup. Η αρχική διοργάνωση διαφήμιζε τους Travis Scott, Frank Ocean και ένα reunion των Rage Against the Machine, μαζί με δεκάδες ακόμη καλλιτέχνες, με την Goldenvoice να συνομιλεί συνεχώς τις τελευταίες ημέρες με μάνατζερ σε μια προσπάθεια να διατηρήσει το lineup.

Ο δρ Κάμερον Κάιζερ, υπεύθυνος Δημοσίας Υγείας της κομητείας Riverside, διέταξε την ακύρωση των φεστιβάλ λόγω κοροναϊού, διευκρινίζοντας ωστόσο πως η απόφαση δεν απαγορεύει στα φεστιβάλ να διεξαχθούν αργότερα. «Η απόφαση δεν ελήφθη ελαφρά τη καρδία ή χωρίς να συνυπολογιστούν διάφοροι παράγοντες. Αναμφίβολα θα επηρεάσει πολύ κόσμο, αλλά βασική μου προτεραιότητα είναι αν προστατεύσω την υγεία ολόκληρης της κοινότητας», σχολίασε.

Οι αρχές ανακοίνωσαν την Τρίτη έξι κρούσματα του νέου κοροναϊού, τέσσερα εκ των οποίων στην Coachella Valley.

Παρόλο που δεν ακυρώθηκε εντελώς, η αναβολή του Coachella θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στην ετήσια μουσική σεζόν, καθώς το φεστιβάλ, που ξεκίνησε το 1999, προσελκύει κάθε χρόνο 125.000 άτομα την ημέρα, κυριαρχώντας στην κατηγορία τους και επιφέροντας έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Την τελευταία εβδομάδα, η μουσική βιομηχανία έχει «γονατίσει» εν αναμονή των διάφορων ξαφνικών αλλαγών λόγω της εξάπλωσης του κοροναϊού. Παράγοντες σε μεγάλες εταιρίες και πρακτορεία, μεταξύ άλλων οι Live Nation, AEG, WME, Creative Artists Agency και Paradigm, έχουν δημιουργήσει μια «ομάδα κρούσης» για να μοιράζονται πληροφορίες και να βρουν τρόπους να διαχειριστούν τα προβλήματα που προκύπτουν.

Με πληροφορίες από New York Times