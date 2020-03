Νέα Υόρκη: Συνέδριο για τον κοροναϊό ακυρώθηκε εξαιτίας του κοροναϊού

Ένα συνέδριο στη Νέα Υόρκη για τον κοροναϊό ακυρώθηκε, εξαιτίας του κοροναϊού, σύμφωνα με αμερικανικά Μέσα.

Το "Council on Foreign Relations" θα διοργάνωνε στρογγυλό τραπέζι με θέμα "Doing Business Under Coronavirus" (Επιχειρώντας υπό τον κοροναϊό) την Παρασκευή αλλά ακυρώθηκε καθώς, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Bloomberg, η διοργανώτρια αρχή εξέφρασε τους φόβους της για την εξάπλωση του ιού. Η μη κερδοσκοπική δεξαμενή σκέψης, που επικεντρώνεται σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και διεθνών σχέσεων ακύρωσε επίσης μία σειρά από συναντήσεις σε Νέα Υόρκη και Ουάσινγκτον από την 3η Μαρτίου ως την 3η Απριλίου.

«Δεν υπάρχουν διοργανώσεις. Παρακαλώ ελέγξτε στο μέλλον για νέες διοργανώσεις», διαβάζει κάποιος στη σελίδα του think tank. Το ακυρωθέν γεγονός είναι ένα ακόμη από τα πολλά που ακυρώνονται στην πολιτεία της Νέας Υόρκης στην οποία έχουν σημειωθεί τα περισσότερα κρούσματα κοροναϊού στις ΗΠΑ. Στη Νέα Υόρκη ακυρώθηκε και η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτων η οποία θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου. Σύμφωνα με το Bloomberg, στις ΗΠΑ, τουλάχιστον 50 μεγάλες εταιρικές διοργανώσεις έχουν ακυρωθεί. Τα εταιρικά αυτά γεγονότα θα προσέλκυαν περίπου 1 εκατ. συμμετέχοντες.

Στην πολιτεία της Νέας Υόρκης έχουν καταγραφεί 176 επιβεβαιωμένα κρούσματα κοροναϊού.

Με πληροφορίες από Bloomberg/New York Post