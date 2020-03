Έγινε ο πρώτος γάμος κοινωνικής απόστασης στη Νέα Υόρκη

Με οδηγίες απόστασης δύο μέτρων ανάμεσα στους καλεσμένους, ένα ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο σε πάρκο του Μανχάταν, σε μια σεμνή, σύντομη αλλά τρυφερή τελετή

Από ένα κινητό τηλέφωνο προσκεκλημένου ακουγόταν το «Γαμήλιο Εμβατήριο» του Μέντελσον καθώς η νύφη κι ο γαμπρός – η 34χρονη Μόλι Ράσνερ και ο 39χρονος Πολ Άντερσον – αγκαλιάστηκαν στο τέλος ενός μικρού μονοπατιού στρωμένου με ροδοπέταλα στο Riverside Park του Μανχάταν, σφραγίζοντας την ολοκλήρωση μιας σύντομης και τρυφερής τελετής.

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2016 και αρχικά είχαν προγραμματίσει να παντρευτούν στις 10 Μαΐου σε ένα εστιατόριο στο Μπρούκλιν με 120 καλεσμένους, δείπνο, DJ, πάρτι, και όλα τα σχετικά.

Τα νέα δραματικά δεδομένα όμως οδηγούσαν σε ματαίωση της τελετής επ' αόριστον. Οπότε αποφάσισαν να κάνουν τον γάμο εδώ και τώρα, προκειμένου να αποκτήσει κοινωνική ασφάλιση σ' αυτήν την κρίσιμη στιγμή και ο γαμπρός - που είναι freelance σκηνοθέτης και είναι ανασφάλιστος – συμμετέχοντας στο ασφαλιστικό πρόγραμμα της συζύγου του που είναι εκπαιδευτικός στο LaGuardia Community College.

Οι προσκλήσεις εστάλησαν μέσω email την Τετάρτη με τίτλο «Έρωτας τον καιρό του κορωνοϊού» ("Love in the time of Corona") και την επείγουσα επισήμανση «Παντρευόμαστε ΣΗΜΕΡΑ!». Μια άλλη αιτία για τη βιασύνη των νεόνυμφων ήταν η ανακοίνωση του Δημάρχου της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο ότι από την Παρασκευή 20/3 το αρμόδιο γραφείο του Δήμου αναστέλλει τις υπηρεσίες του μέχρι νεοτέρας.

Το email περιλάμβανε επίσης σαφείς οδηγίες κοινωνικής απόστασης για τους καλεσμένους. «Θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά η απόσταση των δύο μέτρων περίπου και μην ξεχάσετε να φέρετε δικά σας πλαστικά ποτήρια για τις προπόσεις», έγραφε η πρόσκληση που κατέληγε: «Εικονικές αγκαλιές σε όλους, το μόνο είδος που επιτρέπεται».

Δεκατέσσερεις προσκεκλημένοι παρευρέθηκαν τελικά στην τελετή, κάποιοι με λουλούδια και μπουκάλια σαμπάνιας ανά χείρας, δηλώνοντας μετά ότι αυτός ο γάμος ήταν το πιο φωτεινό γεγονός μιας τόσο σκοτεινής εβδομάδας.

Αντί για μήνα του μέλιτος, η νύφη δήλωσε ότι θα επιστρέψει με τον γαμπρό «στην καραντίνα του διαμερίσματός τους και θα παραγγείλουν κινέζικο».

Με στοιχεία από τους New York Times