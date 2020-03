Ιταλία: 889 θάνατοι σε μια ημέρα - Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 10.000

Σταθερή παραμένει η αύξηση των κρουσμάτων στην Ιταλία, με τον αριθμό των νεκρών να παραμένει ωστόσο σε πολύ υψηλά επίπεδα, καθώς την Παρασκευή έχασαν την ζωή τους άλλοι 889 ασθενείς.

Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορωνοϊού στην Ιταλία είναι 92.472. Οι νεκροί έφτασαν τους 10.023. Παράλληλα, 12.384 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων ήταν 86.498 και είχαν χάσει την ζωή τους, συνολικά, 9.134 άνθρωποι ενώ 10.950 είχαν ιαθεί. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 889 ασθενείς και καταγράφηκαν 5.974 νέα κρούσματα. 1.434 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

3.856 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 26.676 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 39.533 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 39.415 και οι νεκροί 5.944 . Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 12.383 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 1.344. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 7.930 , με 362 νεκρούς.

Σε σχέση με το προηγούμενο εικοσιτετράωρο ο ρυθμός μετάδοσης του ιού είναι ουσιαστικά σταθερός, με τον αριθμό των νεκρών να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Ρωσία και Αλβανία στέλνουν γιατρούς και νοσηλευτές για να βοηθήσουν την Ιταλία

Ομάδα Ρώσων στρατιωτικών γιατρών που βρίσκονται στην Ιταλία, περίπου μετά από μία εβδομάδα θα αρχίσουν να εργάζονται σε νοσοκομείο εκστρατείας στα περίχωρα του Μπέργκαμο στο βόρειο τμήμα της Λομβαρδίας.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρέσβη στην Ιταλία, Σεργκέι Ριαζόφ, «το χρονικό διάστημα παραμονής των Ρώσων ιατρών εξαρτάται από τους στόχους και το αποτέλεσμα του έργου τους». «Αυτή τη στιγμή στο Μπέργκαμο οι Ρώσοι γιατροί εργάζονται πρωτίστως στους υπερπλήρεις οίκους ευγηρίας, στους οποίους υπάρχει έλλειψη γιατρών, ενώ υπάρχουν ανάγκες που αφορούν την απολύμανση των κτιρίων, χώρων και μέσω μεταφοράς», πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα, έγινε γνωστό πως η Αλβανία έστειλε επίσης ομάδα γιατρών και νοσηλευτών στη γειτονική Ιταλία για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα θα καταβάλει 11 εκατομμύρια λέκ (περίπου 90.000 ευρώ) για να πληρώσει τους 30 εθελοντές οι οποίοι θα εργαστούν για έναν μήνα στην περιοχή του Μπέργκαμο, όπως αναφέρεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης.

Η πρεσβεία της Ιταλίας στα Τίρανα επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος που μεταφέρει την ομάδα απογειώθηκε το απόγευμα σήμερα, προσθέτοντας: «Ευχαριστούμε την αλβανική κυβέρνηση για αυτήν την πράξη αλληλεγγύης και αγάπης. Για πάντα ενωμένοι».

Το Μιλάνο μεταφέρει για τον Σεπτέμβριο την Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας

Η Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας του Μιλάνου που είχε προγραμματιστεί από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου στην οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας θα μετατεθεί τον Σεπτέμβριο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ανακοίνωσε απόψε το εθνικό Επιμελητήριο Ιταλικής Μόδας.

«Η απόφαση κατέστη αναγκαία λόγω της δύσκολης κατάστασης που έχει προκληθεί από την εξάπλωση της επιδημίας», εξηγεί το Επιμελητήριο σε ανακοίνωση διευκρινίζοντας ότι τα ντεφιλέ ανδρικής μόδας θα πραγματοποιηθούν «με την ευκαιρία των ντεφιλέ γυναικείας μόδας του Σεπτεμβρίου του 2020».

«Εργαζόμαστε επιπλέον σε νέα ψηφιακά σχήματα, σε νέους τρόπους συναντήσεων για να δώσουμε ζωή, κατά τη διάρκεια της περιόδου που είχε προγραμματιστεί για την ανδρική μόδα, σε άλλες στιγμές αφήγησης για τα εμπορικά σήματα και τις επιχειρήσεις ειδών πολυτελείας», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP, TASS