Κορωνοϊός: Τα παιδιά ψάχνουν για αρκουδάκια σε παράθυρα εκτονώνοντας την πλήξη

Τα παιδιά σε πόλεις όλου του κόσμου προσπαθούν να εντοπίσουν αρκουδάκια στα παράθυρα σπιτιών, σε ένα «κυνήγι θησαυρού» που αναπτύχθηκε κατά την εξάπλωση του κορωνοϊού.

Ο στόχος αυτού του παιχνιδιού είναι να καταλαγιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις ψυχολογικές δυσκολίες και την πλήξη που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, ενώ βρίσκονται κλεισμένα στα σπίτια τους. Όπως μεταδίδει το BBC, πολλοί άνθρωποι τοποθετούν λούτρινα αρκουδάκια στα παράθυρα των σπιτιών τους, διασκεδάζοντας τα παιδιά και προσφέροντάς τους μία ασφαλή δραστηριότητα ενώ περπατούν με τους γονείς τους στη γειτονιά τους.

Φινλανδία/SARI MYLLYKOSKI

Έμπνευση γι αυτή τη δραστηριότητα αποτέλεσε το βιβλίο "We're Going on a Bear Hunt" του Βρετανού συγγραφέα παιδικών βιβλίων Μάικλ Ρόουζεν. Αρκουδάκια έχουν εντοπιστεί σε σημεία διαφόρων χωρών του κόσμου, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ινδονησία.

Πρόσφατα η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, και μητέρα δύο παιδιών, Τζασίντα Άρντερν, τοποθέτησε δύο αρκουδάκια σε παράθυρο του διαμερίσματός της.

Ινδονησία/JONATHAN AUSTIN

Η Τάνια Χα, κάτοικος Μελβούρνης, δήλωσε στο BBC ότι τοποθέτησε αρκουδάκια στο παράθυρό της όταν άκουσε για το παράξενο αυτό «κυνήγι» σε άλλα μέρη του κόσμου. Μαζί με τα αρκουδάκια, κάθε μέρα, γράφει και χιουμοριστικά σημειώματα για τους ενήλικες.

«Είχα πάντα μία αίσθηση της κοινότητας και να είμαι μέλος αυτής», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από BBC