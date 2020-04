Ανάλυση: Πώς ο κορωνοϊός ίσως αλλάξει δραματικά την Airbnb - Τι συμβαίνει τώρα και τι φέρνει η επόμενη μέρα

«Δεν θα είχατε μια αυτοκρατορία χωρίς εμάς», φωνάζει οργισμένος ένας οικοδεσπότης της Airbnb σε ένα βίντεο που απευθύνεται στον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο Brian Chesky. «Είναι τα σπίτια μας στην πλατφόρμα σας. Είναι το πρόσωπό μας σε εκατομμύρια καταλόγους. Είναι η ψυχή μας που φέρνει τη μαγεία. Από εμάς βγάζετε χρήματα».

Ο άνδρας στο βίντεο εμφανίζεται όλο θυμό για την απόφαση της Airbnb να επιτρέψει στους επισκέπτες να ακυρώσουν τις κρατήσεις για ταξίδια που ξεκινούν πριν από τις 31 Μαΐου με πλήρη επιστροφή λόγω της επιδημίας του κορωναϊού. Το βίντεο έγινε viral και ίσως είναι παρωδία, αλλά, αυτό που είναι σίγουρα πραγματικό είναι πως η Airbnb είναι αντιμέτωπη με μια τεράστια κρίση, η οποία μάλιστα έφτασε ενώ ετοιμαζόταν για την κορύφωσή της.

Ο «στρατός» των 700.000 hosts της Airbnb είναι ανήσυχος καθώς εδώ και καιρό χάνει εισόδημα ως αποτέλεσμα της γενναιοδωρίας της εταιρείας προς τους φιλοξενούμενους. Ο Chesky αυτή τη βδομάδα ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι η εταιρεία θα δαπανήσει 250 εκατομμύρια δολάρια, καλύπτοντας το 25% των πληρωμών που θα καταβάλλονταν για κρατήσεις μεταξύ 14 Μαρτίου και 31 Μαΐου. Ένα πρόσθετο ταμείο ανακούφισης, ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων, διατίθεται στους superhosts και θα δίνει μέχρι 5.000 δολάρια για όσους έχουν πληγεί περισσότερο.

To παγκόσμιο lockdown από την πανδημία του κορωνοϊού μάλλον θα διαρκέσει πολύ περισσότερο από τις 31 Μαΐου, μέχρι οι κυβερνήσεις να άρουν τους περιορισμούς μετακίνησης. Οι φιλοξενούμενοι αναφέρουν κενά ημερολόγια κρατήσεων που εκτείνονται καθ 'όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και η έρευνα από την ιστοσελίδα της AirDNA δείχνει ότι οι κρατήσεις σε ορισμένες πόλεις έχουν μειωθεί έως και 96%.

Για τους οικοδεσπότες που ενοικιάζουν περιστασιακά το ελεύθερο δωμάτιό τους σε στιλ bed & breakfast, το χαμένο εισόδημα από την Airbnb είναι μια επιπλέον απογοήτευση. Όμως, για όσους έχουν δημιουργήσει χαρτοφυλάκια ακινήτων, μικρά ή μεγάλα, που βασίζονται σε μια συνεχή ροή επισκεπτών, η προοπτική εβδομάδων ή μηνών χωρίς ενοίκους σημαίνει οικονομική καταστροφή.

Τα πάντα δείχνουν ότι το εισόδημα Airbnb σε όλο τον κόσμο έχει παγώσει και το επιχειρηματικό μοντέλο της Airbnb είναι τόσο λαβωμένο που θα συμπαρασύρει χιλιάδες ανθρώπους, hosts και εργαζομένους. Για να προσπαθήσουν να κερδίσουν κάποιο εισόδημα από τις άδειες ιδιοκτησίες τους, οι ιδιοκτήτες έχουν «ρίξει» στην αγορά ενοικίασης τα διαμερίσματά τους που μέχρι τώρα ήταν στην Airbnb. Στην οδό Princes Street του Εδιμβούργου, για παράδειγμα, υπάρχουν 209 καταχωρήσεις Airbnb σε δρόμο μόλις 494 κατοικιών.

Για όσους έχουν δημιουργήσει χαρτοφυλάκια ακινήτων που βασίζονται σε μια συνεχή ροή επισκεπτών, η προοπτική εβδομάδων ή μηνών χωρίς ενοίκους σημαίνει οικονομική καταστροφή.

Η πλατφόρμα ακινήτων Rightmove ανέφερε ότι ο αριθμός των νέων ενοικίων που εισέρχονται στην αγορά κατά την εβδομάδα που άρχισε το lockdown αυξήθηκε κατά 45% στο Λονδίνο, 55% στο Μπράιτον, 62% στο Εδιμβούργο και 78% στο Bath. Παρόμοια είναι τα στοιχεία σε όλο τον κόσμο με 61% αύξηση στο Δουβλίνο και 41% στην Πράγα.

Οι αναλυτές δεδομένων στην AirDNA λένε ότι οι κρατήσεις σε όλη την Ευρώπη κατέρρευσαν τον Μάρτιο, πέφτοντας κατά 80% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα από τις 9 Μαρτίου. Στις ΗΠΑ, τα στοιχεία για την πτώση των κρατήσεων δείχνουν ότι μέχρι τα μέσα Μαρτίου, οι κρατήσεις στην πόλη της Νέας Υόρκης, στο Σαν Φρανσίσκο και στο Σιάτλ είχαν ήδη μειωθεί κατά περισσότερο από 50% σε σχέση με την εβδομάδα του προηγούμενου μήνα.

Ένας μόνο host της Airbnb νοίκιασε 881 ακίνητα στο Λονδίνο σε ένα μόνο έτος, με έσοδα ύψους 11,9 εκατ λίρες σύμφωνα με την AirDNA. Το ανώνυμο πρόσωπο λέγεται ότι είναι ο κορυφαίος σε κέρδη ιδιοκτήτης Airbnb στον κόσμο το 2017. Η απώλεια για τέτοιες περιπτώσεις είναι εφάμιλλη με αυτή που έχουν τεράστιες επιχειρήσεις.

Το τι θα συμβεί στην κατανομή κατοικίας μετά τον κορωνοϊό είναι ένα από τα πολλά ερωτήματα σχετικά με την τύχη της Airbnb. Η εταιρεία και οι ανταγωνιστές της έχουν μεταμορφώσει την τουριστική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια, αναμορφώνοντας συνοικίες ή και ολόκληρες πόλεις καθώς οι βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις σάρωσαν όλα τα μέρη του κόσμου. Όμως η παγκόσμια αντίληψη για τον δημόσιο και κοινό χώρο θα τεθεί σε αμφισβήτηση και οι προοπτικές για τη βιομηχανία αυτή είναι πλέον δυσοίωνες.

Το τοπίο θα αλλάξει γρήγορα

Σύμφωνα με ανάλυση του Citylab, το τοπίο θα αλλάξει δραματικά όταν γίνει επανεκκίνηση του τουρισμού, αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εξελιχθεί η κατάσταση όταν η κρίση υποχωρήσει.

Μια αναβίωση της υπαίθρου θα μπορούσε να έρθει στην μετά-κορωνοϊού εποχή. Καθώς η κρίση σταθεροποιείται και κάποια ταξίδια αρχίσουν πάλι, η ζήτηση κατοικιών στις πόλεις μπορεί να μην είναι η πρώτη που θα αναβιώσει. «Πιστεύω ότι σε πιο απομονωμένες αγροτικές περιοχές, η Airbnb είναι πιθανό να αποδειχθεί αρκετά ανθεκτική», λέει η Marie Hickey, επικεφαλής της εμπορικής έρευνας στην περιοχή της Ουκρανίας, συμβούλων ακινήτων Savills. «Ίσως δεν δούμε ανάκαμψη στους ξένους επισκέπτες μέχρι το 2021 και η αγορά που θα δυναμώσει πιο γρήγορα θα μπορούσε να είναι η εγχώρια αναψυχή».

Ενώ οι άνθρωποι μπορεί να είναι πιο επιφυλακτικοί από το ταξίδι τους σε άλλες χώρες, μπορεί να έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν κάπου κοντά για να περάσουν ένα διάστημα σε κάποιο ανοιχτό χώρο με καθαρό αέρα μόλις είναι ασφαλές να το πράξουν.



Όταν τα ταξίδια στις πόλεις επιστρέψουν, μπορεί να μην είναι η Airbnb που θα αποκομίσει τα πρώτα οφέλη. Ορισμένοι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει μεσοπρόθεσμη επιστροφή στα παραδοσιακά ξενοδοχεία, μόλις αρχίσει να αναβιώνει η τουριστική βιομηχανία, εξαιτίας των φόβων για το πώς μπορούν να επιβληθούν σταθερά πρότυπα υγιεινής. «Οι άνθρωποι μπορεί να είναι λιγότερο διατεθειμένοι να προτιμήσουν την Airbnb μετά την ανάκαμψη λόγω ζητημάτων καθαριότητας», λέει ο Michael O'Regan, ανώτερος λέκτορας μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Bournemouth του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όταν τα ταξίδια στις πόλεις επιστρέψουν, μπορεί να μην είναι η Airbnb που θα αποκομίσει τα πρώτα οφέλη.

Όμως μετά από μια περίοδο κατά την οποία αποθαρρύνθηκε ο συνωστισμός, οι ταξιδιώτες θα μπορούσαν παρ 'όλα αυτά να παραμείνουν επιφυλακτικοί και για τους χώρους ξενοδοχείων που έχουν μεγάλο όγκο επισκεπτών. Έτσι, η Hickey προβλέπει μια πιθανή ταλάντευση προς έναν άλλο τομέα: τις πολυκατοικίες και τα συγκροτήματα που λειτουργούν από ξενοδοχεία καθώς είναι παρόμοια με τις καταχωρίσεις Airbnb αλλά εκπέμπουν την εμπιστοσύνη ότι λειτουργούν ακριβώς όπως ένα ξενοδοχείο με τακτικούς καθαρισμούς και προφυλάξεις υγείας και ασφάλειας

Πολλοί θα μπορούσαν να χαρούν με την εξαφάνιση τουλάχιστον ενός μέρους των Airbnb. Είναι σίγουρα πιθανό να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων σε ορισμένες περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση εάν περισσότερα διαμερίσματα είχαν σταθερούς μισθωτές υποστηρίζοντας ένα ευρύτερο οικοσύστημα τοπικών καταστημάτων.

Όμως καθώς είναι βέβαιο πως θα υπάρξει έντονη πίεση από τις πόλεις και τους ανθρώπους που θα χρειαστεί να έχουν και πάλι έσοδα όσο το δυνατόν γρηγορότερα, υπάρχει περίπτωση το θέμα τουρισμού να ρυθμιστεί διαφορετικά. Στο Άμστερνταμ, για παράδειγμα, η πανδημία κοστίζει στην πόλη 1,6 δισ. ευρώ Το μήνα. Με πολλά από αυτά τα χρήματα να χάνονται από τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και την τροφοδοσία, πολλοί άνθρωποι δεν θα ανησυχούν για τον υπερτουρισμό όταν αυτός θα επιστρέψει.

Η κρίση μπορεί επίσης να ρίξει φως στην κατηγορία ότι η Airbnb επιδεινώνει τις αστικές στεγαστικές ανάγκες, αφαιρώντας διαμερίσματα από τη μακροπρόθεσμη αγορά. Σε πόλεις όπως το Παρίσι και η Βαρκελώνη, είναι πιθανό η διακοπή του τουρισμού να διευρύνει την αγορά ενοικίασης και να διευκολύνει την επιστροφή κατοίκων στο κέντρο.

Πάντως ενώ και στην Ελλάδα τα στοιχεία δείχνουν μεγάλη και μακρά μείωση στις κρατήσει,ς υπάρχουν και κάποιες πρωτοβουλίας αισιοδοξίας και αλληλεγγύης από ιδιοκτήτες που έχουν πλέον άδεια σπίτια. Μια σημαντική είναι αυτή της ομάδας I offer my AIRBNB home for FREE during Covid-19 Crisis.