Abbey Road: Η θρυλική διάβαση ξαναβάφτηκε - Επ'ευκαιρία lockdown

Είναι ένα από τα εμβληματικά σημεία του Λονδίνου, πάνω στο οποίο περπάτησαν και φωτογραφήθηκαν τέσσερις θρύλοι: Η διάβαση της Abbey Road που έγινε εξώφυλλο του ομώνυμου δίσκου του 1969 των Beatles, είχε ξεθωριάσει από το χρόνο και τα εκατομμύρια βήματα.

Όμως, καθώς οι δρόμοι του Λονδίνου είναι έρημοι, λόγω των περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία που έχουν επιβληθεί από την κυβέρνηση Τζόνσον, ήταν μια μοναδική ευκαιρία για τους εργαζόμενους του δήμου να ξαναδώσουν στη θρυλική διάβαση το αλλοτινό της χρώμα.

«Πρόκειται για μία εξαιρετικά πολυσύχναση διάβαση και ξαναβάψαμε τις γραμμές για καλύτερη ορατότητα και ασφάλεια σε οδηγούς και πεζούς» ανέφερε ο εκπρόσωπος του δημοτικού συμβουλίου του Γουεστμίνστερ που εξήγησε πως η περιορισμένη κυκλοφορία, λόγω των έκτακτων μέτρων, διευκόλυνε τις εργασίες.

Τα χρόνια πέρασαν και η διάβαση που βρίσκεται ακριβώς έξω από τα παγκοσμίου φήμης Abbey Road Studios στο βορειοδυτικό Λονδίνο, ξεθώριασε και ποτέ δεν βρέθηκε ο χρόνος για να ανανεωθεί το χρώμα της καθώς είναι ένα από πλέον πολυσύχναστα μέρη του Λονδίνου και αμέτρητοι θαυμαστές της μπάντας επισκέπτονταν το σημείο για μία φωτογραφία στον δρόμο που διέσχιζαν τα διάσημα «Σκαθάρια».

Τώρα όμως λόγω της πανδημίας Covid-19 ο κόσμος μένει στα σπίτια του και οι τουρίστες δεν επισκέπτονται το σημείο, έτσι βρέθηκε ο χρόνος ώστε η διάβαση να αποκτήσει και πάλι το ζωηρό της χρώμα.

Το άλμπουμ γιόρτασε πέρσι την 50η επέτειό του.

Η φωτογραφία για το εξώφυλλο τραβήχτηκε στις 11.35 το πρωί της 8ης Αυγούστου του 1969, όταν οι Τζον Λένον, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ έκαναν ένα διάλειμμα από την ηχογράφηση του I want you (She's so Heavy) και ο Πωλ Μακάρτνεϊ από το Oh! Darling. Δεδομένης της κίνησης του δρόμου, ο φωτογράφος Ίαν ΜακΜίλαν είχε την ευχέρεια να τραβήξει έξι λήψεις των τεσσάρων μελών που περνούσαν τη διάβαση. Ο Μακάρτνεϊ επέλεξε ως εξώφυλλο την τέταρτη από αυτές της φωτογραφίες.

Με την κυκλοφορία του άλμπουμ, κάποιοι από τους ορκισμένους φαν των Beatles ήταν πεπεισμένοι πως το ότι ο Μακάρτνεϊ εμφανιζόταν χωρίς παπούτσια συνδεόταν με μία θεωρία συνωμοσίας, σύμφωνα με την οποία ο Πωλ ήταν εδώ και δύο χρόνια νεκρός και τον αντικαθιστούσε σωσίας του. Στην πραγματικότητα, όπως έχει πει ο ίδιος, απλώς είχε βγάλει τα σανδάλια του λόγω ζέστης.

«Στην Abbey Road φορούσαμε τα καθημερινά μας ρούχα. Εγώ περπατούσα ξυπόλητος γιατί είχε ζέστη. Μπορείτε να το διαδώσετε πως είμαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος που θέλει να ζήσει ήσυχα;» έλεγε αργότερα σε συνέντευξή του στο περιοδικό Life o Μακάρτνεϊ.



Με πληροφορίες από Guardian/ΑΠΕ