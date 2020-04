Δεν υπάρχει λόγος οι υγιείς να φορούν μάσκες, λέει ο ΠΟΥ

Ο ΠΟΥ λέει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν ότι το να φορά κάποιος μάσκα εκτός σπιτιού εμποδίζει την μόλυνση από κορωνοϊο.

Ο ΠΟΥ αναθεώρησε τη θέση του σχετικά με τις μάσκες υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων από το Χονγκ Κονγκ, που δείχνουν πλέον ότι η ευρεία χρήση τους μπορεί να έχει μειώσει την εξάπλωση του κορωνοϊού σε ορισμένες περιοχές.

Ωστόσο, στην καθιερωμένη ενημέρωση, ο ΠΟΥ υποστήριξε ότι ενώ οι μάσκες θα μπορούσαν να συμβάλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου, ήταν ανεπαρκείς από μόνες τους ως μέτρο.

Δεν υπήρχε καμία απόδειξη ότι η χρήση μιας μάσκας εμπόδισε τους υγιείς ανθρώπους να κολλήσουν αναπνευστικές λοιμώξεις συμπεριλαμβανομένου του Covid-19, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής David Heymann της Ιατρικής Σχολής του Λονδίνου, ο οποίος προήδρευσε την ομάδα επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών του ΠΟΥ για τους μολυσματικούς κινδύνους, δήλωσε ότι εκτός αν εργάζεται κάποιος σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης, οι μάσκες είναι «μόνο για την προστασία των άλλων, όχι για την προστασία του εαυτού μας».

Η επιτροπή αναγνώρισε ότι ο ιός μπορεί να μεταδοθεί από άτομα που δεν έχουν συμπτώματα, αλλά δήλωσε ότι ο ιός θα μποροούσε ακόμα να εξαπλωθεί μέσω σταγονιδίων ή μολυσμένων επιφανειών, ακολουθώντας όμως τους κανόνες υγιεινής μπορούν οι περιπτώσεις αυτές να περιοριστούν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες συμβουλές, τα άτομα με συμπτώματα κορωνοϊού πρέπει να φορούν μάσκα προσώπου, να απομονώνονται και να αναζητούν ιατρική συμβουλή μόλις αρχίσουν να αισθάνονται αδιαθεσία, ενώ όσοι τα φροντίζουν πρέπει να φορούν μάσκα προσώπου όταν βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο.

Οι οδηγίες του ΠΟΥ για τους υγιείς ανθρώπους που φορούν μάσκες σε εξωτερικούς χώρους φαίνεται να έρχονται σε σύγκρουση με τις πρόσφατες συμβουλές του Αμερικανικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (US Centers for Disease Control and Prevention), που παροτρύνουν το αμερικανικό κοινό να φορά προστατικές μάσκες από ύφασμα σε φαρμακεία, παντοπωλεία και άλλους δημόσιους χώρους.

Ο Heymann είπε ότι οι μάσκες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας που θα μπορούσε να καταλήξει στο να θέτει τους ανθρώπους σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Ακόμη και όταν το στόμα και η μύτη είναι πλήρως καλυμμένα, ο ιός μπορεί ακόμα να εισέλθει στα μάτια.

«Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι προστατεύονται ενώ στην ουσία είναι απροστάτευτοι» τόνισε, ενώ πρόσθεσε πως «Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, εκτός από τις μάσκες, φορούν και προστατευτικά για τα μάτια τους».

Μια άλλη ανησυχία είναι ότι οι άνθρωποι μπορεί να μολύνουν τον εαυτό τους όταν προσαρμόζουν, αφαιρούν και πετούν τις μάσκες τους.

Ο ΠΟΥ δήλωσε ότι οι άνθρωποι που επιλέγουν να φορούν μάσκες σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να ακολουθούν τις συμβουλές για να βεβαιωθούν ότι τις χρησιμοποιούν με ασφάλεια. Είπε ότι οι χώρες που συνέστησαν μάσκες για τον γενικό πληθυσμό θα πρέπει να δημιουργούν μελέτες για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς τους.

Ο William Keevil, καθηγητής περιβαλλοντικής υγειονομικής περίθαλψης στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, δήλωσε ότι οι κυβερνήσεις αισθάνονται ότι υφίστανται πιέσεις για να κάνουν κάτι, έστω και αν είναι αυτό χάσιμο χρόνου και πολύτιμων πόρων.

«Οι μάσκες από ύφασμα και οι χειρουργικές μάσκες προσώπου χαμηλής ποιότητας δεν θα φιλτράρουν τα λεπτά σταγονίδια» δήλωσε.

«Το σημαντικότερο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι: τι γίνεται με την προστασία των ματιών, που είναι γνωστή διαδρομή εισόδου των ιών».

Ο Δρ Elaine Shuo Feng, επιδημιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, υποστηρίζει τη στάση των ΗΠΑ στις μάσκες προσώπου και δήλωσε ότι θα ήταν λογικό τα άτομα που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στον ιό να φορούν μάσκες προσώπου σε εξωτερικούς χώρους λόγω του κινδύνου μετάδοσης του ιού.

«Θα ήταν χρήσιμο οι άνθρωποι υψηλού κινδύνου - οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις - να φορούν μάσκα προσώπου, επειδή αυτοί οι άνθρωποι διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο, όπως να νοσηλευτούν στη ΜΕΘ να να πεθάνουν αν μολυνθούν».

Με πληροφορίες του Guardian