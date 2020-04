Έμα Τόμσον και Πολ ΜακΚάρτνεϊ γράφουν «γράμματα αγάπης» στο βρετανικό σύστημα Υγείας

Ο σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ και η Έμα Τόμσον γράφουν επιστολές αγάπης και ευγνωμοσύνης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας, τα οποία θα κυκλοφορήσουν για φιλανθρωπικούς λόγους.

«Αγαπητό ΕΣΥ (NHS): 100 ιστορίες για να σε ευχαριστήσουμε» θα ονομάζεται το βιβλίο και θα περιλαμβάνει επίσης επιστολές του Στίβεν Φράι και του Ρίκι Γκρέιβς.

Το βιβλίο, το οποίο θα συγκεντρώσει χρήματα για τις φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες «NHS Charities Together» και το «The Lullaby Trust», θα επιμεληθεί ο συγγραφέας του «This Is Going To Hurt», Άνταμ Κέι.

«Όλοι μας οφείλουμε τόσα πολλά στο NHS», είπε. «Είναι το μοναδικό και μεγαλύτερο επίτευγμά μας ως έθνος, πάντα εκεί για εμάς και ποτέ περισσότερο από (όσο το χρειαζόμαστε) τώρα.» πρόσθεσε.

Ο Κέι σημείωσε πώς το έργο «σχεδιάστηκε μόλις πριν από μια εβδομάδα» και πώς «εκπλήσσεται» από τον αριθμό των πρωτοκλασάτων ονομάτων που θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά τις ιστορίες τους, όπως η Εμίλια Κλαρκ, ο Λουί Θερού, ο σερ Μάικλ Πέιλιν και ο Γκράχαμ Νόρτον.

«Ελπίζω ότι το βιβλίο, και τα χρήματα που θα συγκεντρώσει για φιλανθρωπικούς σκοπούς, κατά κάποιον τρόπο να καταφέρει να ευχαριστήσει τους ήρωες, που βάζουν τη ζωή μας, μπροστά από τη δική τους κάθε μέρα». ανέφερε ο Κέι.

Με πληροφορίες του BBC