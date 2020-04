Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει προσωρινά τη μετανάστευση προς τις ΗΠΑ, λόγω κορωνοϊού

Ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε, μέσω Twittter, ότι θα αναστείλει προσωρινά τη μετανάστευση προς τις ΗΠΑ, επικαλούμενος την πανδημία του κορωνοϊού.

Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι εξαιτίας «της επίθεσης από τον αόρατο εχθρό, όπως και της ανάγκης να προστατευθούν οι δουλειές των σπουδαίων Αμερικανών πολιτών μας, θα υπογράψω εκτελεστικό διάταγμα για την προσωρινή αναστολή της μετανάστευσης προς τις ΗΠΑ».

Ο Τραμπ δεν έδωσε λεπτομέρειες για αυτή την κίνησή του. Δεν είναι ξεκάθαρο ποιο μηχανισμό θα χρησιμοποιήσει ο Αμερικανός πρόεδρος για να αναστείλει τη μετανάστευση, ενώ δεν είναι σαφές πόσο θα διαρκέσει αυτή η αναστολή, σημειώνει το CNN.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!