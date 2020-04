Ο Τζακ Μα της Alibaba δωρίζει 100 εκατομμύρια μάσκες και κιτ δοκιμών στον ΠΟΥ

Ο Κινέζος δισεκατομμυριούχος και συνιδρυτής της Alibaba, Τζακ Μα, ανακοίνωσε ότι θα κάνει περισσότερες δωρεές για να βοηθήσει στην καταπολέμηση της πανδημίας κορωνοϊού.

Ο Μα λέει ότι θα δωρίσει 100 εκατομμύρια χειρουργικές μάσκες, ένα εκατομμύριο μάσκες τύπου N95 και ένα εκατομμύριο κιτ δοκιμών στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Following donations to 150+ countries & regions, we will provide 100M masks, 1M N95 masks, and 1M test kits to @WHO. The supplies will be distributed to those in most need. Together, we must move faster and with confidence to overcome this global challenge. #OneWorldOneFight