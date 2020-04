Γενέθλια για τη Βασίλισσα Ελισάβετ σήμερα - Το βίντεο από τα παιδικά της χρόνια

H Βασίλισσα Ελισάβετ γιορτάζει τα 94α γενέθλιά της σήμερα σε καραντίνα. Είναι η πρώτη φορά που δεν υπάρχουν εορτασμοί στα 68 χρόνια της βασιλείας της λόγω του κορωνοϊού.

Η βασίλισσα Ελισάβετ, βρίσκεται στο Κάστρο του Γουίντσορ, όπου παραμένει απομονωμένη λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού μαζί με τον σύζυγό της, τον Πρίγκιπα Φίλιππο, 98 ετών.

Φέτος δεν θα υπάρξουν εορτασμοί, έπειτα από δική της παράκληση, λόγω της πανδημίας και η όποια επαφή με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας για τις ευχές τους, θα γίνει μέσω βιντεοκλήσεων.

Ωστόσο, το παλάτι ανάρτησε ένα ευχαριστήριο μήνυμα στο Twitter για τις ευχές, το οποίο και συνόδευσε με ένα βίντεο από την παιδική ηλικία της Ελισάβετ.

Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday. 🎈🎉



🎥 In this private footage from @RCT, we see The Queen, then Princess Elizabeth, with her family, including her younger sister Princess Margaret. pic.twitter.com/T5IUS8MmQj