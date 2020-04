Βρετανία: Ξεπέρασαν τους 18.000 οι νεκροί - Κατηγορίες για «σοβαρά λάθη» από τους Εργατικούς

Ξεπέρασαν τους 18.000 οι νεκροί από κορωνοϊό στη Βρετανία, με τους Εργατικούς να κατηγορούν την κυβέρνηση Τζόνσον για «σοβαρά λάθη» και να της καταλογίζουν «βραδύτητα».

Σύμφωνα με τη σημερινή επίσημη ενημέρωση, το τελευταίο 24ωρο, για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, 759 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του από τον ιό. Συνολικά, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Covid-19 από την έναρξη της πανδημίας ανέρχονταν μέχρι τις 11 σήμερα το πρωί (ώρα Ελλάδας) στα 133.495.

Η Βρετανία, μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τον νέο κορωνοϊό, διανύει τη φάση της «κορύφωσης», δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ.

As of 9am 22 April, 559,935 tests have concluded, with 22,814 tests on 21 April.



411,192 people have been tested of which 133,495 tested positive.



As of 5pm on 21 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 18,100 have sadly died. pic.twitter.com/gFFpwZe1gl