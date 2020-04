Γουχάν: Βρέθηκε ο δημοσιογράφος που είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς προ δύο μηνών

Ένας Κινέζος δημοσιογράφος που αγνοείτο για περίπου δύο μήνες μετά τις «ενοχλητικές» αναρτήσεις του από τη Γουχάν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, επανεμφανίστηκε, υποστηρίζοντας πως είχε συλληφθεί από την αστυνομία και τεθεί σε καραντίνα με τη βία.

Ο Li Zehua ήταν ένας από τους τρεις δημοσιογράφους που, στο αποκορύφωμα της πανδημίας στο επίκεντρό της, τη Γουχάν κατέγραφαν και μετέδιδαν τα γεγονότα, πολλές φορές εκθέτοντας τις τοπικές αρχές. Εθεάθη για τελευταία φορά στις 26 Φεβρουαρίου. Είχε μόλις ποστάρει ένα βίντεο στο οποίο φαινόταν να τον καταδιώκει ένα λευκό SUV και ένα livestream περίπου μιας ώρας που κατέληγε στην εισβολή αγνώστων στο διαμέρισμά του.

Όπως είχε υποστηρίξει ο ίδιος στο βίντεό του που ανέβηκε σε YouTube, Weibo και Twitter, το λευκό όχημα εμφανίστηκε μπροστά του ενώ οδηγούσε και οι επιβάτες του άρχισαν να του φωνάζουν να σταματήσει. Ο ίδιος πανικοβλήθηκε και επιτάχυνε για να ξεφύγει. Όταν κατάφερε να φτάσει στο διαμέρισμά του, κάποια στιγμή είδε ένστολους και ανθρώπους με προστατευτικές στολές να χτυπούν την πόρτα των γειτόνων του. Έσβησε τα φώτα και κάθισε μπροστά από τον υπολογιστή του για ώρες περιμένοντας. Τρεις ώρες μετά, ήρθε η σειρά του.

Τουλάχιστον τρεις άνδρες μπήκαν στο διαμέρισμά του λέγοντας πως είναι από τη «δημόσια ασφάλεια». Ο Li τούς ακολούθησε στο αστυνομικό τμήμα όπου τον ενημέρωσαν πως διεξάγεται έρευνα σε βάρος του με την κατηγορία της διατάραξης της δημόσιας τάξης.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί τού είπαν πως δεν θα ασκήσουν δίωξη, ωστόσο επειδή είχε επισκεφτεί «επιδημιολογικά ευαίσθητες περιοχές», θα έπρεπε να τεθεί σε καραντίνα.

Ο ίδιος πέρασε τον επόμενο μήνα σε απομόνωση στη Γουχάν κι έπειτα στο πατρικό του, σε άλλη επαρχία. Του έδιναν τρία γεύματα ημερησίως, τον παρακολουθούσαν φύλακες ενώ μπορούσε να δει το απογευματινό δελτίο της κρατικής τηλεόρασης.

Αφέθηκε ελεύθερος στις 28 Μαρτίου και έμεινε για λίγο με την οικογένειά του.



«Καθόλη τη διάρκεια της καραντίνας μου, η αστυνομία φερόταν πολιτισμένα και νόμιμα, διασφαλίζοντας πως ξεκουραζόμουν κι έτρωγα. Πραγματικά νοιάστηκαν για μένα» τόνιζε σε πρόσφατο βίντεό του ο ίδιος, λίγες ημέρες πριν, επικαλούμενος, μάλιστα, τα λόγια του Κομφούκιου να παραμένει κανείς πιστός στα πιστεύω του.

