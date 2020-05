Θα σκοτώσει ο κορωνοϊός την Αστρολογία; - Το 2020 θα ήταν μια υπεροχή χρονιά όλο ταξίδια..

Στις αρχές της χρονιάς, εκατομμύρια άνθρωποι διάβασαν τις ετήσιες προβλέψεις για τα ζώδια τους. Φυσικά κανένα ζώδιο δεν ανέφερε κάτι για πανδημία, ενώ ακόμη και αν οι αστρολόγοι δεν διεκδικούν τη θέση των «μέντιουμ», αυτά που έγραφαν για ταξίδια, ευημερία και ευκαιρίες, τώρα μοιάζουν με φάρσα.

Oι Νew York Times προσπαθούν σε άρθρο με τίτλο «Θα σκοτώσει ο κορωνοϊός την Αστρολογία;», να εξηγήσουν τι πήγε λάθος και τι συμβαίνει τώρα με τους φανατικούς της αστρολογίας.

Η φημισμένη αστρολόγος Susan Miller όταν εμφανίστηκε στο CBS New York τον Ιανουάριο προέβλεψε ότι το 2020 θα ήταν «μια υπέροχη χρονιά με ευημερία». Είπε ότι ο Αιγόκερως θα ήταν το «ουράνιο αγαπημένο» της χρονιάς και ότι ο Καρκίνος ήταν πιο πιθανό να παντρευτεί. Για τον Ταύρο προέβλεψε πως τον περίμενε ένα ημερολόγιο γεμάτο διεθνή ταξίδια.

Και μετά οι φανς της απογοητεύθηκαν επειδή τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς σύμφωνα με το σχέδιο των αστεριών. «Θυμάμαι πριν από ένα μήνα, σκέφτηκα: όλοι θα έχουν απολύσει τον αστρολόγο τους;» είπε η Divya Babbar, η οποία εγγράφηκε στη δωρεάν εφαρμογή της Miller πέρυσι. Ως Τοξότης, ανυπομονούσε για το έτος κέρδους που είχε προβλέψει η αστρολόγος. Οι ακολούθοι της Miller στο YouTube και το Instagram δεν έχασαν την ευκαιρία για να διαμαρτυρηθούν. «Είσαι πολύ καλή συγγραφέας, αλλά ξέχασες τον ιό Covid-19 και την απώλεια θέσεων εργασίας», ξεσπά ένας χρήστης.

Πολλοί αστρολόγοι και οι οπαδοί τους, πιστεύουν ότι τα καθημερινά γεγονότα επηρεάζονται από τις κινήσεις και τις θέσεις των πλανητών και του ήλιου. Η επιστήμη λέει: «Όχι». Οι περισσότεροι ψυχολόγοι συμφωνούν ότι η επίκληση της αστρολογίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην «προκατάληψη επιβεβαίωσης» - την ανθρώπινη τάση να αναζητούμε και να δεχόμαστε πληροφορίες που επιβεβαιώνουν αυτό που ήδη πιστεύουμε.

Οι αστρολόγοι γράφουν τα ωροσκόπια τους με έναν τόσο ευρύ και γενικό τρόπο που ο καθένας θα μπορούσε να βρει κάτι που να ισχύει, ειδικά αν το αναζητούν πραγματικά, λένε οι πολέμιοι. Αλλά μετά, ο Μάρτιος 2020 έφτασε και μαζί του έφτασε και το ξέσπασμα μιας παγκόσμιας πανδημίας, το μέγεθος και η καθολικότητα της οποίας θα έπρεπε λογικά να είχε διαφανεί.

Τα ζώδια και οι προβλέψεις είναι ακόμη δημοφιλή

Έτσι θα περίμενε κανείς όλοι να έχουν πλέον αμφιβολίες απέναντι στις αστρολογικές προβλέψεις. Ωστόσο, τα ωροσκόπια φαίνεται να είναι πιο δημοφιλή από ποτέ. Μέσα στην αναταραχή των ερωτημάτων που τέθηκαν πια στην καθημερινή μας ζωή - «Πόσο θα διαρκέσει αυτό; Θα γυρίσουν ποτέ τα πράγματα στο φυσιολογικό; Μπορούμε να εμπιστευτούμε τους υπεύθυνους;».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχε η Lucie Greene, αναλύτρια πολιτιστικών τάσεων, οι ιστότοποι Dazed και Refinery29 ανέφεραν μια μεγάλη αναγνωσιμότητα σε άρθρα για ωροσκόπιο. Το Dazed Beauty σημείωσε αύξηση 22% στο τράφικ που σχετίζεται με το ωροσκόπιο αυτό το τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ένα άρθρο από το Refinery29 με τίτλο "The Super Pink Moon in Libra is Good News for Your Relationships" ήταν μια από τις κορυφαίες ιστορίες τον περασμένο μήνα. Η Comscore, μια εταιρεία αναλυτικών μέσων, δείχνει ότι η επισκεψιμότητα σε δημοφιλείς ιστότοπους αστρολογίας όπως το Astro, το CafeAstrology και ο ιστότοπος της Miller, AstrologyZone, αυξήθηκε τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο.

«Η αστρολογία για εμάς είναι μια κατηγορία με σταθερά υψηλή απόδοση σε όλους τους ιστότοπούς μας», δήλωσε η Emma Rosenblum, αρχισυντάκτρια για την κατηγορία lifestyle στο Bustle Digital Group, με τα σάιτ Bustle, Elite Daily, Romper, NYLON και The Zoe Report .«Αντί των παραδοσιακών θρησκειών και της πνευματικότητας, νομίζω ότι μερικοί άνθρωποι - ιδιαίτερα σε αυτήν την περίοδο αβεβαιότητας - στρέφονται ακόμη περισσότερο στα ωροσκόπια», λέει.

Κάποτε τα ωροσκόπια ήταν εντελώς απολιτίκ και μιλούσαν κυρίως για ταξίδια και ερωτικά. Υπήρχε ελάχιστη συσχέτιση με την παγκόσμια οικονομία, τη συστημική ανισότητα και άλλες καταστάσεις, οι οποίες επηρεάζουν αναμφισβήτητα την τύχη ενός ατόμου. Αλλά, τα τελευταία χρόνια, οι προβλέψεις έχουν προχωρήσει συνειδητά σε μια πιο πολιτική και οικονομική κατεύθυνση. «Βασικά, η αστρολογία ξύπνησε», γράφουν οι ΝΥΤ.

Η Chani Nicholas, που θεωρείται «ένα είδος αστρολόγου κοινωνικής δικαιοσύνης», δημιούργησε, κοινωνικά συνειδητές αστρολογικές ενημερώσεις οι οποίες συχνά αναφέρονται στην ψυχική υγεία και την πολιτική. Η Nicholas είπε ότι ήξερε ότι το 2020 θα ήταν δύσκολο, αλλά δεν ήταν μόνο τα αστέρια που της έδωσαν αυτή την ένδειξη. «Είναι έτος εκλογών», είπε. «Και τα χρόνια των εκλογών είναι πάντα δύσκολα», είπε και πρόσθεσε πως αισθάνθηκε από την αρχή σίγουρη για τις εικασίες της.

«Η αστρολογία πρέπει να υπηρετεί τον κόσμο προς το παρόν», είπε η Nichols. «Αυτή η πανδημία είναι μεγαλύτερη από ό, τι θα μπορούσαμε να προβλέψουμε, παρόλο που γνωρίζαμε ότι φέτος θα ήταν δύσκολη χρονιά. Αλλά το θέμα τώρα είναι, τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και κάτω; Τώρα κοιτάζουμε ο ένας τον άλλον. Δεν κοιτάζουμε συνεχώς τους πλανήτες».

Η Steph Koyfman, πρώην δημοσιογράφος που ίδρυσε το Daily Hunch, έναν ιστότοπο που προσφέρει εξατομικευμένα καθημερινά ωροσκόπια, συμφωνεί ότι η αστρολογία μπορεί να βοηθήσει στην παροχή εργαλείων για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας και των καθημερινών απογοητεύσεων ή φόβων που προκαλούνται από την πανδημία.

«Νομίζω ότι η αστρολογία μπορεί να προσφέρει ανακούφιση επειδή έχει έναν τρόπο ονομασίας και αποδήμησης των αρχέτυπων μοτίβων. Επιτρέπει στους ανθρώπους να λένε όσα αισθάνονται ήδη και αυτό τους βοηθά να αισθάνονται μάρτυρες», είπε η Koyfman. «Είναι επίσης ένας τρόπος προσανατολισμού στην ιστορία και τον χρόνο. Σας βοηθά να ξεπεράσετε τη σκέψη "Ω θεέ μου, γιατί συμβαίνει αυτό σε μένα; Έτσι λειτουργεί ο χρόνος. Είναι ένας κύκλος».

Λίγο μετά την αναστάτωση για τις ανακριβείς προβλέψεις της, οι οπαδοί της Μiller ήθελαν να ξέρουν πώς πίστευε ότι η πανδημία θα εξελίσσονταν. «Ήμουν σε κακή διάθεση εκείνη την ημέρα και πρέπει πραγματικά να ζητήσω συγνώμη», είπε η Melanie Syed-Ismail. Άφησε ένα κριτικό σχόλιο στον λογαριασμό Instagram της αστρολόγου. Όταν διάβασε τις ειδικές προβλέψεις κορωνοϊού στα μέσα Μαρτίου, η Syed-Ismail είπε ότι η πίστη της στην αστρολόγο ανανεώθηκε.

Η αστρολόγος αποδίδει ευθύνη στον Πλούτωνα. Προφανώς, ο μικρός αλλά ισχυρός πλανήτης «ασχολείται με τεράστια οικονομικά ζητήματα, μάζες ανθρώπων - και ιούς». Στη συνέχεια εξήγησε γιατί ορισμένες χώρες επηρεάστηκαν περισσότερο από άλλες: «Η Ιταλία κυβερνάται από τους Δίδυμους, γιατί ο Ιούνιος είναι ο μήνας που οι πολίτες γιορτάζουν την ενοποίηση της Ιταλίας. Ο Δίδυμος κυβερνά τους πνεύμονες, γι 'αυτό και η Ιταλία χτυπήθηκε τόσο σκληρά - αυτός ο ιός επιτίθεται στους πνεύμονες».

Όσο για τη μοίρα των Ηνωμένων Πολιτειών (Καρκίνο), η Miller προέβλεψε ότι ο ιός θα «μαίνεται» τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο και στη συνέχεια θα εξασθενίσει τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά θα επανέλθει το φθινόπωρο, και ενδεχομένως να επεκταθεί έως τα μέσα Δεκεμβρίου.

Αυτό βέβαια ταιριάζει με όσα είχαν ήδη προβλέψει πολλοί κορυφαίοι επαγγελματίες υγείας σχετικά με την πρόοδο του ιού. Έτσι, ίσως η Miller όπως πολλοί αστρολόγοι της νεότερης γενιάς, δεν παίρνει μόνο ενδείξεις από τα αστέρια αυτές τις μέρες. Για τη λεγεώνα των θαυμαστών της, το μέσο μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από το μήνυμα.