Βρετανοί ερευνητές επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν τον γενετικό γρίφο του κορωνοϊού

Βρετανοί ερευνητές θα μελετήσουν τα γονίδια χιλιάδων ασθενών με κορωνοϊό για να προσπαθήσουν να «σπάσουν» έναν από τους πιο αινιγματικούς γρίφους: γιατί σε άλλες περιπτώσεις προκαλεί θάνατο και σε άλλες πάλι ούτε καν έναν ήπιο πονοκέφαλο;

Ερευνητές από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο θα ακολουθήσουν τον γενετικό κώδικα των ατόμων που νόσησαν σε σοβαρή κατάσταση με τον COVID-19 και θα συγκρίνουν τα γονιδιώματά τους με εκείνους που εμφάνισαν ελαφρά ή καθόλου συμπτώματα.

Το «κυνήγι» για τα συγκεκριμένα γονίδια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προδιάθεση για να νοσήσει κάποιος από τον COVID-19 θα περιλαμβάνει την έρευνα σε έως και 20.000 άτομα που βρίσκονται επί του παρόντος ή έχουν νοσηλευτεί σε ΜΕΘ και περίπου 15.000 άτομα που εμφάνισαν ήπια συμπτώματα.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η γνώση τους για τον κορωνοϊό, που εμφανίστηκε στην Κίνα πέρυσι, εξακολουθεί να είναι μέτρια, αν και υποστηρίζουν ότι είναι εντυπωσιακό πώς μπορεί να είναι τόσο θανατηφόρο για μερικούς, αλλά τόσο ήπιο για άλλους. Το γιατί δεν είναι ακόμα σαφές.

«Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν ενδείξεις στο γονιδίωμα που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πώς η ασθένεια σκοτώνει ανθρώπους», δήλωσε στο Reuters ο Kenneth Baillie, γιατρός ΜΕΘ, ο οποίος ηγείται της μελέτης στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.

«Στοιχηματίζω ότι υπάρχει ένα πολύ ισχυρό γενετικό συστατικό για τον ατομικό κίνδυνο», δήλωσε ο Baillie.

Ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ κάλεσε τους ανθρώπους να εγγραφούν στο πρόγραμμα. «Εάν σας ζητηθεί να εγγραφείτε στη δοκιμή γονιδιωματικής έρευνας, που διεξάγεται από την Genomics England, τότε παρακαλώ κάντε το, γιατί τότε μπορούμε να κατανοήσουμε τους γενετικούς δεσμούς. Είναι όλα μέρος της οικοδόμησης μιας επιστημονικής εικόνας αυτού του ιού.»

Το γονιδίωμα είναι ένα πλήρες σύνολο ενός οργανισμού δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος ή DNA, και στους ανθρώπους περιέχει περίπου 3 δισεκατομμύρια ζεύγη βάσεων DNA.

Αλλά η σύγκριση τους μπορεί να είναι δύσκολη. Υπάρχουν 4 έως 5 εκατομμύρια διαφορές μεταξύ οποιονδήποτε δύο ανθρώπων, οπότε οι επιστήμονες χρειάζονται ένα μεγάλο δείγμα, είπε ο Baillie.

«Δεν γνωρίζουμε σε «μηχανικό» επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο των μορίων και των κυττάρων, ποια είναι τα γεγονότα που προκαλούν πραγματικά στους ανθρώπους την ασθένεια ή τον θάνατο από τον κορωνοϊό», είπε.

Στην έρευνα θα συμμετέχουν ΜΕΘ από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, η Genomics England και μια παγκόσμια ερευνητική κοινοπραξία γενετικής γνωστή ως Genetics of Susceptibility and Mortality in Critical Care, ή GenOMICC.

«Διαβάζοντας ολόκληρο το γονιδίωμα, μπορούμε να εντοπίσουμε παραλλαγές που επηρεάζουν την ανταπόκριση στον Covid-19 και να ανακαλύψουμε νέες θεραπείες που θα μπορούσαν να μειώσουν τη βλάβη, να σώσουν ζωές και ακόμη και να αποτρέψουν μελλοντικά κρούσματα», δήλωσε ο Mark Caulfield, επικεφαλής επιστήμονας της Genomics England.

Ορισμένες απαντήσεις θα μπορούσαν να έρθουν μόλις σε λίγες εβδομάδες από μια μελέτη σχεδόν 2.000 ατόμων που έχει ήδη ξεκινήσει, δήλωσε ο Baillie, αν και είναι πιθανό ότι η δοκιμή περισσότερων ατόμων θα διασφαλίσει μεγαλύτερη γνησιότητα. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν παγκοσμίως.

«Η πιθανότητα να πεθάνει κάποιος από μια λοίμωξη κωδικοποιείται πολύ έντονα στα γονίδιά - πολύ πιο έντονα από τις πιθανότητές που έχει να πεθάνει κάποιος από καρδιακές παθήσεις ή καρκίνο», δήλωσε ο Baillie.

Με πληροφορίες από το Reuters