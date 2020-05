Η Ισλανδία ανοίγει τα σύνορά της για διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές

Με λίγα και ελεγχόμενα κρούσματα του κοσωνοϊού αλλά και σχέδια για επανεκκίνηση τοπικών γυρισμάτων, η Ισλανδία υποδέχεται τα ξένα κινηματογραφικά συνεργεία από τις 15 Ιουνίου.

Με το κλείσιμο των συνόρων, η Ισλανδία, το τέλειο εργαστήριο για τον κορωνοϊό, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επέβαλε υποχρεωτική καραντίνα δύο εβδομάδων σε διεθνείς (μη Ευρωπαίους) ταξιδιώτες.

Αλλά από τις 15 Ιουνίου, δίνει στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να έρθουν αλλά και να ελεγχθούν κατά την άφιξη, προκειμένου να αποφευχθεί η περίοδος καραντίνας των 14 ημερών.

«Αυτό θα ισχύει για διεθνή συνεργεία παραγωγής, κινηματογραφιστές κ.π», δήλωσε ο Laufey Guðjónsdóttir, επικεφαλής του Ισλανδικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για γυρίσματα ταινιών υψηλού προφίλ, η Ισλανδία φιλοξενεί την παραγωγή του franchise «Fantastic Beasts», μεταξύ άλλων, και τα γυρίσματα έχουν ήδη καθυστερήσει λόγω της πανδημίας.

«Η στρατηγική της Ισλανδίας για τεστ μεγάλης κλίμακας, ανίχνευση και απομόνωση έχει αποδειχθεί αποτελεσματική μέχρι τώρα. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτήν την εμπειρία δημιουργώντας έναν ασφαλή τόπο για όσους θέλουν μια αλλαγή τοπίου», είπε η Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir, υπουργός Τουρισμού, Βιομηχανίας και Καινοτομίας.

Ο Guðlaugur Þór Þórðarson, υπουργός Εξωτερικών της Ισλανδίας, δήλωσε ότι με «μόνο τρία κρούσματα του ιού που διαγνώστηκαν τον Μάιο, (η χώρα) είναι και πάλι έτοιμη να ανοίξει προσεκτικά τις πόρτες της στον κόσμο».

«Είμαστε αισιόδοξοι ως χώρα που μπορούμε να ξεκινήσουμε με επιτυχία το ταξίδι μας πίσω στην ομαλότητα», πρόσθεσε ο Þórðarson.

Ο σκηνοθέτης του «Everest» Baltasar Kormákur έχει ήδη ξεκινήσει κοντά στο Ρέικιαβικ, τα γυρίσματα για το «Katla» ένα υπερφυσικό δράμα για το ηφαίστειο που θα ολοκληρωθεί σε οκτώ μέρη και θα προβληθεί στο Netflix.

Επίσης, αυτή τη στιγμή γίνονται τα γυρίσματα του «Black Port», μιας σειράς με την ιστορία να εκτυλίσσεται σε ένα μικρό ισλανδικό ψαροχώρι τη δεκαετία του 1980. Το σενάριο βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, τα οποία σκηνοθετεί ο Gísli Örn Garðarsson με τον Björn Hlynur Haraldsson.

«Επειδή οι δύο κύριοι ηθοποιοί της σειράς είναι και στη ζωή και στην ταινία ζευγάρι, μπορούν να κάνουν σκηνές χωρίς την τήρηση της υποχρεωτικής απόστασης των 2 μέτρων», λέει ο Guðjónsdóttir.

Πρόσθεσε δε ότι η Ισλανδία, πρόσφατα άρχισε να χαλαρώνει τα μέτρα, αλλά εξακολουθεί να απαγορεύει τις συγκεντρώσεις περισσότερων από 50 ατόμων και να επιβάλει απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των ανθρώπων στο σετ καθώς και στις κινηματογραφικές αίθουσες της χώρας, που αναμένεται να ανοίξουν μέσα στον μήνα.

«Το ερώτημα είναι πόσο καιρό θα κρατήσουν αυτό το όριο. (Οι αρχές μας) θα αξιολογούν την κατάσταση κάθε τρεις εβδομάδες», δήλωσε ο Guðjónsdóttir.

Η Ισλανδία θα φιλοξενήσει αρκετά γυρίσματα αυτό το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένης της τρίτης σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Kormakur «Trapped» και του δράματος του Guðmundur Arnar Guðmundsson «Chicken Boy».

Ο Kormakur, ο οποίος ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε τα κινηματογραφικά γυρίσματα στην Ισλανδία, είπε ότι αυτός και το Netflix βρήκαν ένα σύστημα για την τήρηση της υγιεινής που πιθανότατα θα εμπνεύσει και άλλα συνεργεία ταινιών σε όλο τον κόσμο.

Εκτός από το τεστ σε καστ και συνεργείο, τη θερμομέτρηση κάθε πρωί και την τήρηση της απόστασης των δύο μέτρων, ο Kormakur δημιούργησε ένα σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης για τους τέσσερις κύριους χώρους του στούντιο, προκειμένου να περιορίσει τον αριθμό των μελών του συνεργείου σε κάθε περιοχή σε 20 άτομα.

Ο σκηνοθέτης είπε ότι μπόρεσε επίσης να κάνει τα γυρίσματα του «Katla» κατά τη διάρκεια της πανδημίας, επειδή το στούντιο του βρίσκεται σε μια απομονωμένη τοποθεσία.

Ο Kormakur είπε ότι πολλές ταινίες υψηλού προφίλ στις ΗΠΑ, όπως το «Arthur the King», μια προσαρμογή του μυθιστορήματος του 2017 «Arthur: The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home», στο οποίο πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στον Mark Wahlberg θα ξεκινήσουν σύντομα τα γυρίσματά τους στην Ισλανδία.

Με πληροφορίες του Variety