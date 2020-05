Πέρασε 37 χρόνια στη φυλακή για βιασμό που δεν έκανε και τώρα πραγματοποίησε το όνειρό του

Το 1983 ο Άρτσι Γουίλιαμς καταδικάστηκε για βιασμό που δεν είχε κάνει. Όταν αποφυλακίστηκε μετά από 37 χρόνια, αποφάσισε να μοιραστεί την ιστορία και το ταλέντο του, πηγαίνοντας στο America's Got Talent.

«Δεν το πίστευα πως πραγματικά συνέβαινε», είπε για την ημέρα που συνελήφθη. «Ήξερα πως ήμουν αθώος. Δεν είχα κάνει κανένα έγκλημα. Επειδή όμως ήμουν ένα φτωχό, μαύρο παιδί, δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να παλέψω το κράτος της Λουιζιάνα», πρόσθεσε.

Παρά τις ιατροδικαστικές αποδείξεις και καταθέσεις υπέρ της αθωότητας του Γουίλιαμς, κατέληξε να καταδικαστεί σε ηλικία 22 ετών σε ισόβια κάθειρξη.

«Ήθελαν κάποιον να πληρώσει. Στη φυλακή δεν άφησα ποτέ το μυαλό μου να ξεφύγει», ανέφερε μπροστά στους τέσσερις κριτές του σόου Σάιμον Κόουελ, Χάιντι Κλουμ, Σοφία Βεργκάρα και Χάουι Μάντελ, πριν ξεκινήσει να τραγουδά. Όπως τους εξήγησε, η μουσική τον βοήθησε να επιβιώσει μέσα στη φυλακή, σημειώνοντας πως παρακολουθούσε φανατικά το America's Got Talent και ονειρευόταν μια μέρα να εμφανιστεί και ο ίδιος στη σκηνή.

Η εκ νέου ανάλυση ενός δακτυλικού αποτυπώματος πέρυσι ήταν εκείνη που οδήγησε στην απόδειξη της αθωότητάς του. Αφέθηκε ελεύθερος τον Μάρτιο του 2019.

«Η ελευθερία είναι ένα συναίσθημα που ακόμη προσπαθώ να κατακτήσω. Προσπαθώ να χωνέψω την ελευθερία που έχω τώρα», σημείωσε ο ίδιος.

Το όνειρό του να εμφανιστεί στο America's Got Talent έγινε πραγματικότητα στο επεισόδιο της Τρίτης, στην διάρκεια του οποίου τραγούδησε μια συγκινητική επανεκτέλεση του «Don't Let the Sun Go Down on Me» του Έλτον Τζον, περνώντας στην επόμενη φάση και κερδίζοντας επίσης το ασταμάτητο χειροκρότημα του κοινού, που είχε σηκωθεί όρθιο.

Η ιστορία του συγκίνησε όμως και τον Έλτον Τζον, που ενθουσιάστηκε από την εμφάνισή του. «Έβαλα τα κλάματα όταν άκουσα την ιστορία του Άρτσι και τον είδα να τραγουδά το "Don't Let The Sun Go Down on Me". Το θάρρος και η συγχώρεση που έδειξε δημιουργούν έμπνευση. Το ίδιο θάρρος που βρήκε ο κόσμος τόσο εμπνευστικό με τον Νέλσον Μαντέλα», σχολίασε ο διάσημος μουσικοσυνθέτης.