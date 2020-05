Πέθανε ο Λάρι Κρέιμερ, συγγραφέας και μαχητικός ακτιβιστής του AIDS

Πέθανε στη Νέα Υόρκη, σε ηλικία 84 ετών, ο συγγραφέας και μαχητικός ακτιβιστής του AIDS, Λάρι Κρέιμερ.

Ο γνωστός συγγραφέας, του οποίου η επιθετική εκστρατεία για το AIDS βοήθησε στην αλλαγή της πολιτικής των ΗΠΑ απέναντι στην πανδημία κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης στο Μανχάταν. Σύμφωνα με τον σύζυγό του, Ντέιβιντ Ουέμπστερ, ο Κρέιμερ πέθανε από πνευμονία. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, είχε μολυνθεί με HIV, τον ιό που προκαλεί το AIDS, και από ηπατική νόσο με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος.

Ο Κρέιμερ ήταν ιδρυτής του "Gay Men's Health Crisis", του πρώτου οργανισμού παροχής υπηρεσιών για άτομα θετικά στον HIV, το 1981. Τα υπόλοιπα μέλη όμως τον έδιωξαν ένα χρόνο αργότερα για την επιθετική του στάση και εκείνος, με τη σειρά του, χαρακτήρισε το "Gay Men's Health Crisis" ως «μία θλιβερή οργάνωση από αδερφές».

Στη συνέχεια ίδρυσε μία ακόμα πιο μαχητική ομάδα, την Act Up (AIDS Coalition to Unleash Power). Με δράσεις δρόμου η Act Up απαιτούσε την επιτάχυνση της φαρμακευτικής έρευνας και τον τερματισμό των διακρίσεων εναντίον των γκέι και των λεσβιών. Η οργάνωση παρενέβαινε και διέκοπτε τη λειτουργία επιχειρήσεων, κυβερνητικών γραφείων, της Wall Street αλλά και της ρωμαιοκαθολικής ιεραρχίας.

«Πρόκειται για έναν από τους πιο πολύτιμους ταραχοποιούς της Αμερικής», είχε δηλώσει η συγγραφέας Σούζαν Σόνταγκ. Ακόμη και ορισμένοι από τους αξιωματούχους που ο Κράμερ κατηγορούσε για «δολοφονία» και «γενοκτονία», αναγνώρισαν ότι οι εκρήξεις του ήταν μέρος μιας στρατηγικής για να σοκάρει τη χώρα ώστε αντιμετωπίσει το AIDS ως μια «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας».

Ο Κρέιμερ υπήρξε ένας από τους πρώτους ακτιβιστές που κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1980 προέβλεψε ότι ο HIV θα εξαπλωνόταν και θα σκότωνε εκατομμύρια ανθρώπους, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, είχε πει, «αν γράψεις ένα ήρεμο γράμμα και το στείλεις σε κανέναν, θα βυθιστεί όπως ένα τούβλο στον ποταμό Χάντσον».

Ακόμα και ο κορυφαίος επιδημιολόγος των ΗΠΑ, Άντονι Φάουτσι, είχε μπει στο στόχαστρο του Κρέιμερ , καθώς, το 1988, με άρθρο του στο The San Francisco Examiner τον είχε αποκαλέσει δολοφόνο και «ανίκανο ηλίθιο».

«Πέρα από αυτή τη ρητορική», δήλωσε ο Άντονι Φάουτσι στους New York Times, «ανακάλυπτες το βάθος στον λόγο του Κρέιμερ και ότι είχε μια χρυσή καρδιά». Παράλληλα, ο Αμερικανός επιδημιολόγος παραδέχθηκε πως ο Κρέιμερ τον βοήθησε να διαπιστώσει πως η γραφειοκρατία, σε ομοσπονδιακό επίπεδο, επιβράδυνε την αναζήτηση αποτελεσματικών θεραπειών και του αναγνώρισε έναν «ουσιαστικό» ρόλο στην ανάπτυξη των θεραπειών.

Οι δύο άνδρες ανέπτυξαν ισχυρή φιλία στη συνέχεια, η οποία το 2001, μετά την μεταμόσχευση ήπατος στην οποία υποβλήθηκε ο Κρέιμερ, έγινε ακόμη πιο βαθιά, καθώς ο Φάουτσι του συνέστησε ένα πειραματικό φάρμακο που έσωσε τη ζωή του.

Ο Λάρι Κρέιμερ πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο με τη μεταφορά του κλασικού έργου «Ερωτευμένες γυναίκες» του Ντ. Χ. Λόρενς τι 1969. Η ταινία σημείωσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία και καθιέρωσε τον σκηνοθέτη Κεν Ράσελ. Τέσσερα χρόνια αργότερα, υπέγραψε το σενάριο για το ριμέικ της κλασικής ταινίας του "Lost Horizon". Το 1978 κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο με τίτλο "Faggots" που τον έφερε σε ρήξη με μέλη της γκέι κοινότητας.

Το 1985 πρωτοπαρουσιάστηκε το θεατρικό έργο "The Normal Heart" και λίγα χρόνια αργότερα, το 1992, το "The Destiny of Me". Το 1989 κυκλοφόρησε το βιβλίο του "Reports from the Holocaust: The Making of an AIDS Activist".

Με πληροφορίες από Νew York Times